Un derby mai banale quello fra il Gallico Catona e la Reggiomediterranea. Nel campionato di Eccellenza domenica 23 ottobre è previsto lo scontro fra le due realtà reggine, separate da pochi chilometri e in classifica, da appena due punti. Reggiomed avanti, con il Gallico Catona che insegue, voglioso domenica nel proprio stadio, di compiere il sorpasso. Da diversi anni a questa parte i due club rappresentano una bella realtà del campionato e quello in programma al “Lopresti” sarà il 13° confronto in Eccellenza fra le due squadre. Un match sicuramente molto sentito, proprio perché è, appunto, un derby.

I precedenti

Il segno “X” nelle gare di campionato è uscito fuori solo una volta e il bilancio complessivo è a favore del Gallico Catona con 7 successi a 4. Un bilancio sul quale hanno inciso i primi tre anni di sfide, perché dal 2015 a 2018 il Gallico Catona ha fatto “bottino pieno” avendo vinto 6 partite su 6, addirittura senza subire reti. Soltanto nella stagione 2018/19 la Reggiomediterranea è riuscita a vincere il suo primo confronto (4-0 a Gallico firmato dalla doppietta di Diaz e dai gol di Zampaglione e Jallow). La prima sfida in assoluto è datata 13 settembre 2015: Reggiomediterranea – Gallico Catona 0-1, gol di Monorchio al 42’pt. Nella gara di ritorno il primo precedente a Gallico: successo locale, sempre per 1-0, firmato da Gatto.

Il bilancio

In 12 sfide, come si diceva, 7 affermazioni del Gallico Catona e 4 della Reggiomediterranea, con un pari. Domenica si gioca a Gallico, dove la formazione di casa ha conquistato 4 successi (ma uno di questi è stato ottenuto sul neutro di Palmi, nel 2018), a fronte di 2 colpi corsari della Reggiomed. Per il Gallico Catona 14 gol nei derby contro i 10 della Reggiomediterranea. Quintana e Ferrato del Gallico Catona nonché Diaz della Reggiomed con 2 reti a testa sono i migliori goleador nel derby, saltato nel 2020/21 a causa del covid. Nella passata stagione vittoria a Gallico dei locali per 1-0 nella gara di andata grazie a Infusino e successo della Reggiomed al ritorno per 2-1 con i gol di Gonzalez e Puntoriere, ai quali ha replicato Sofrà.