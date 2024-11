È la volta di Antonino Calandra. Le sue parate sono sempre fondamentali per lo Scalea, dove è stato riconfermato alla luce delle brillanti prestazioni della passata stagione. Nell’anticipo in casa della Morrone solita garanzia fra i pali e quindi un rendimento, da parte sua, puntualmente su livelli elevati. Anche per questo Antonino Calandra è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. L’estremo difensore si prende così la prima posizione, anche se in questo avvio di campionato tutta la formazione di Saverio Gregorace merita un plauso per quello che sta facendo.

Nella Top Ten della settima giornata, sul podio troviamo il giovane attaccante Mosciaro del Rende, ancora a segno, e pure in questo caso parliamo di un calciatore in bella evidenza e di una squadra che continua a riscuotere consensi. Il podio del settimo turno è completato dal difensore Garcia Martinoli, nuovamente a segno e anche stavolta, per la Dgs Praia Tortora, si tratta di una rete pesantissima.

Scorrendo la graduatoria dei migliori, ecco il difensore Nucera del Brancaleone, già protagonista nella passata stagione, terminata al terzo posto nella classifica generale. A seguire ci sono Raso del Soriano e Rocco Papaleo dello Stilomonasterace, calciatori di “fatica” il cui rendimento è sempre sopra le righe e quindi le loro prestazioni non sfuggono alle nostre attenzioni. A concludere troviamo Lavecchia della Palmese, Godoy della rinata Isola Capo Rizzuto, Novello del Rende e Barbarossa dello Scalea.