Ecuadoriano di nazionalità, pur essendo nato in Spagna, è un giovane classe 2003, quindi rientrante nella fascia degli under da utilizzare obbligatoriamente. Stiamo parlando di Oliver Israel Mendez Acosta, nuovo calciatore del Soriano. Un altro colpo di spessore da parte del club rossoblù, grazie al lavoro sotto traccia di Mimmo Varrà, il direttore generale sempre operativo, il quale si sta muovendo al solito in largo anticipo per definire l’organico del Soriano per la prossima stagione.

Ben 28 le presenze per Acosta nello scorso torneo di Promozione, girone A, con la maglia del Cassano Sybaris, con 8 reti all’attivo. Un fantasista che vede la porta e che sa illuminare il gioco della propria squadra, anche perché al suo attivo ci sono pure numerosi assist per i compagni. Calciatore di qualità, insomma, molto dotato a livello tecnico, che va ad arricchire un organico nel quale sono stati già inseriti elementi di peso e valore come Stillitano in porta, Clasadonte in mediana e Fioretti in difesa, per un Soriano che si annuncia già quale outsider del prossimo torneo di Eccellenza.

«Nel ringraziare il mio amico procuratore Alessandro Ranieri per aver agevolato la trattativa – spiega Varrà – sono felice di aver trovato l’accordo con un calciatore che aveva notevole mercato e che ha invece scelto di sposare il nostro progetto. Soriano da play off? Adeso non è il caso di fare proclami. Sicuramente non vogliamo più soffrire come la scorsa stagione e, nell’anno del ritorno sul nostro campo, diventa doveroso da parte nostra regalare qualche soddisfazione ai tifosi con una squadra competitiva che saprà farsi rispettare. I dirigenti del Soriano ancora una volta stanno mettendo passione e coraggio e li sento sempre vicini a me. Con loro c’è una sintonia perfetta». Un nuovo colpo, insomma, per il club rossoblù, ma il mercato non è certo finito e con Varrà le sorprese sono sempre dietro l’angolo.