Il dilemma è sempre lo stesso: i gol si contano o si pesano? Diciamo entrambe le cose, per quanto poi le dinamiche delle gare sono sempre particolari. Nel campionato di Eccellenza, dopo 25 giornate, hanno pesato e non poco le reti di Alessio Colosimo della Promosport e di Simone Caruso dello Scalea, anche perché magari arrivate nel contesto di un match che si è incanalato in una certa maniera e che, senza le loro marcature, sarebbe finito con ben altro risultato. Fatto sta che per il centravanti dei lametini e per quello dei biancostellati, ben 10 punti portati in dote alle rispettive squadre.

A quota 8 punti ecco Curcio della Gioiese, Leto dell’Isola Capo Rizzuto, Le Piane del Rende e Sanna dello Scalea: anche in questo caso gol pesanti messi a segno da calciatori che sanno essere incisivi e decisivi. Bene poi Montero del Brancaleone con 7 punti portati in dote alla propria squadra, davanti al compagno di squadra Gianni Galletta, a Condemi della Gioiese, Nicoletti della Morrone e Merante del Sersale con 6 punti. A seguire tutti gli altri.