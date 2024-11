Nel girone A i biancorossi sono secondi in classifica con 12 punti di distacco dalla Digiesse: «Al Praia vanno fatti i complimenti perché è una squadra compatta. Speriamo in qualche loro passo falso»

Domenica scorsa nel campionato di Promozione si è giocata la 22esima giornata e nel girone A il big match ha visto affrontarsi la Soccer Montalto e il Ve Rende. Le due formazioni sono all'inseguimento della capolista Praia Tortora, che guida la classifica con ben 12 punti di vantaggio sul Ve Rende e 13 sulla Soccer.

La sfida tra rossoblù e biancorossi si è chiusa sul 2-2 e al termine dell'incontro il direttore sportivo dei rendesi, Giampiero Salituro, ha dato una sua personale lettura dei 90 minuti: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma non abbiamo avuto la forza di chiudere la partita - afferma Salituro -. Nel secondo tempo è uscita fuori la Soccer, ma in generale chi ha assistito al match si è divertito. Le due squadre hanno giocato bene e il pareggio è il risultato giusto».

Per il Ve Rende la corsa al primo posto sembra abbastanza complicata, con la Digiesse che non mostra segni di cedimento. Per il salto di categoria si spera dunque nei play off: «Al Praia vanno fatti i complimenti perché è una squadra compatta e tutto ciò si rispecchia nei punti che ha in classifica - afferma Salituro -. Certamente fino a quando la matematica non ci condannerà noi cercheremo sempre di dare filo da torcere e vincere più partite possibili, sperando in qualche passo falso della Digiesse».

Dopo 22 giornate, il torneo si avvia nella fase conclusiva e decisiva. Il Ve Rende, dopo un avvio complicato, sembra aver trovato la quadra e in ottica play off potrebbe essere tra le favorite alla vittoria finale: «Le squadre che alla vigilia del torneo erano tra le candidate a fare bene hanno in linea di massima rispettato i pronostici. Per quello che ci riguarda, paghiamo purtroppo numerosi infortuni, arrivati soprattutto nei momenti chiave della stagione - dice il ds -, sotto il profilo del gioco tutti ci hanno sempre fatto i complimenti e di questo ne siamo orgogliosi».