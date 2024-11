Come ogni lunedì alle 21.00, anche questa settimana si rinnova l'appuntamento con Tuttigol il format di LaC Tv. Approfondimenti, servizi e curiosità sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi. Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno infatti al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria e i loro ospiti in studio e collegati.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti di Tuttigol anche in questa puntata. Insieme a Piero Bria e Patrizia De Napoli ci sarà il centrocampista del Cosenza Aldo Florenzi. Insieme al "capitan futuro" dei lupi analizzeremo il momento negativo dei rossoblù impegnati nella lotta per non retrocedere. A Tuttigol anche l'allenatore Roberto Breda e il vice presidente dell'AIACS (Associazione Italiana Agenti di Calcio e Società) Giuseppe Rigitano. Non mancherà il preziosissimo contributo dell'allenatore Gianluca Gagliardi.

Ad alimentare il dibattito di Tuttigol, anche il parere dei giornalisti. Ospiti di Piero Bria e Patrizia De Napoli: Antonio Alizzi e Antonio Clausi di cosenzachannel.it, Matteo Occhiuto de ilReggino.it; ed ancora Leonardo La Cava (direttore Catanzarosport24) e Antonio Palopoli.

Come vederci

