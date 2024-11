Pretendono qualcosa di più dal Cosenza i tifosi rossoblu, mentre a Catanzaro, dopo aver sistemato la difesa si punta a rafforzare centrocampo ed attacco.

Poco più di 20 giorni all’inizio del ritiro e per il Cosenza il mercato è ancora un’incognita.



La notizia quasi certa, è che Luca Fiordilino non indosserà più la casacca rossoblù. Per lui due possibilità da vagliare: in serie B con l’Ascoli o a Lecce, ritrovando così Meluso.



Ma la coppia Cerri-Roselli nelle ultime ore sta valutando i profili dei tre giocatori suggeriti dal Palermo.



Tra i più interessanti, Rosario Costantino, classe ’97. Per il centrale rosanero, pronto ad un rinnovo, potrebbe aprirsi così la strada di un’esperienza in Lega Pro.



Il discorso Arrighini rimane ancora complesso, così come per Angelo Corsi. Con il terzino, fortemente voluto da mister Roselli, pare ci siano problemi legati alle trattative.



Ma la società silana non ha perso di vista gli obiettivi prefissati. Diego Borghini, dell’Empoli e Filippo Berardi, del Torino. E nel mirino dei rossoblu, anche Pietro Voltasio, ex Vigor classe ’96.



Profili giovani che darebbero maggiore vitalità alla squadra.



Ma ad affiancare i giovani, serve certamente l’esperienza. Ed ecco spuntare il nome di Francesco Modesto, classe ’82, centrocampista del Crotone. Non si esclude un incontro tra le due parti nei prossimi giorni.



E a Catanzaro, quella di Evangelista Cunzi pare non essere più solo una favoletta.



Mentre per il portoghese Tavares, ormai ai titoli di coda con il Messina, confermato dallo stesso procuratore, bisognerà aspettare l’accordo ufficiale con la società calabrese.