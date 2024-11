Grande entusiasmo al “Ceravolo” per la “prima” notte giallorossa. Osannato il presidente Cosentino, applaudito Moriero, ovazione per Kamara.

CATANZARO - Delirio giallorosso allo stadio “Ceravolo” per la presentazione ufficiale del Catanzaro. In tremila ieri sera hanno affollato la tribuna centrale e gli altri settori. Un entusiasmo dilagante per una festa all’insegna della sobrietà, senza inutili madrine, senza ospiti d’eccezione e senza special guest, con il Catanzaro di Cosentino e i ragazzi di Checco Moriero al centro di tutto. Osannati e festeggiati. Ovazione per il presidente e per le sue figlie Ambra e Jessica. Lungo applauso per il tecnico di questo Catanzaro, già nel cuore dei tifosi giallorossi. Dopo Moriero e lo staff tecnico ecco i calciatori. Russotto e capitan Ferraro quelli che hanno raccolto più applausi. Consensi e cori d’incoraggiamento per tutti, vecchi e nuovi. Fino all’apoteosi finale, l’ingresso in campo di Joe Kamara, uscito dal sottopassaggio sotto le note di We Will Rock You dei Queen. Accoglienza da star per il franco-senegalese, ciliegina sulla torta del mercato del Catanzaro e già leader delle squadra. Una squadra – ha ribadito Kamara – di fronte i tifosi della curva Capraro – forte che punta alla serie B.