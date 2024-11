Colpiti ben cinque club di Lega Pro e uno di serie D. Inflitte inibizioni e ammende a 18 tesserati all'epoca dei fatti



Penalizzazioni per cinque società di Lega Pro e una di Serie D: cinque punti alla Vigor Lamezia, due punti al Santarcangelo e un punto per L'Aquila, Paganese e Pistoiese. In Serie D un punto di penalizzazione per il Poggibonsi. Nell'ambito del processo sul calcio scommesse denominato Dirty Soccer 3, il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha invece prosciolto i seguenti club: Tuttocuoio San Miniato, Aurora Pro Patria e Vigontina San Paolo. Inoltre ha inflitto inibizioni e ammende a 18 tesserati all'epoca dei fatti.

Francesco Pirillo