La cronaca in questo caso si mescola in maniera non proprio felice con lo sport. Lo scontro delle scorse ore, avvenuto sulla Sp241 di Tarsia, ha registrato l’impatto tra una Golf e una Lynk con un bilancio di sei feriti, alcuni fra questi anche in gravi condizioni. L’incidente ha coinvolto alcuni tesserati della società bruzia del Real Cosenza, uno dei team che da anni si occupa con grande qualità della formazione sportiva dei giovani e ha una prima squadra che attualmente è in testa al girone B della Prima categoria.

Il fattore sportivo passa ovviamente in secondo piano, meno però l’ondata di affetto nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’incidente e dei loro familiari che vivono momenti non certo facili. La catena social della solidarietà, in questo caso, è senza dubbio da registrare, partendo dal post della LND di Cosenza: «Esprimiamo profonda vicinanza agli atleti del Real Cosenza coinvolti nel grave incidente stradale e alle loro famiglie. In questo momento di difficoltà, rivolgiamo a loro il nostro più sincero sostegno e auguriamo una pronta e completa guarigione».

I messaggi d’affetto crescono col passare delle ore, la notizia rapidamente si è diffusa nel mondo del calcio dilettantistico che, quasi paragonandolo a un grande paese, non è rimasto indifferente mostrando il lato più nobile dello sport. I club dello stesso girone del Real Cosenza hanno già formulato gli auguri, come la Silana che «augura una prontissima guarigione e un ritorno immediato sul terreno gioco, prima di tutto la gioia e lo star bene di tutti. Un abbraccio e un in bocca al lupo dalla città Sportiva di San Giovanni in Fiore» e lo Scandale che – proprio domani pomeriggio – aveva in programma la trasferta nel capoluogo alle ore 15. La gara con ogni probabilità sarà rinviata, il team della zona pitagorica ha così aggiunto: «Siamo vicina agli amici del Real Cosenza, in particolare ad alcuni dei loro calciatori che ieri sera sono stati coinvolti in un brutto incidente stradale. Attendiamo con ansia che possano arrivare al più presto delle buone notizie per tutti quanti noi. Un abbraccio ai ragazzi e alle loro famiglie, che la nostra vicinanza possa essere di aiuto in questo momento di sgomento. Forza ragazzi, ora più che mai non mollate!».

Tra i tanti messaggi da apprezzare quelli formulati da società come Bisignano e Themesen che quest’anno non incrociano il percorso sportivo del Real Cosenza, il club di Longobucco racchiude al meglio la sintesi degli sportivi sull’argomento: «Anche se le nostre squadre non si sono mai incrociate sul campo, in momenti come questi il calcio passa in secondo piano e a contare davvero è la vicinanza e il sostegno tra società, atleti e comunità sportive». Nell’aggiungere come in questi minuti ancora altri team stanno mostrando il loro affetto, formuliamo anche noi la vicinanza e l’augurio di una piena guarigione.