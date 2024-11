Carlos Alcaraz batte in due set Daniil Medvedev (7-6, 6-1) e si conferma campione sul centrale di Indian Wells. Il tennista spagnolo completa l'opera, dopo aver fermato la striscia positiva di Jannik Sinner (19 successi) in semifinale, supera anche il russo nel remake della finale dello scorso anno, che vale il sesto titolo Masters 1000 della sua carriera. Per il russo ancora una sconfitta in finale, questa volta in finale contro il numero due del ranking che non vinceva da Wimbledon 2023.

La partita

È Medvedev a partire forte e portarsi avanti sul 3-0, ma Alcaraz ricuce lo strappo nel quinto. Il primo set si chiude al tie-break con la vittoria del numero due del ranking Atp 7-5 in un'ora e 9 minuti: 7-6.

Senza storia il secondo con Alcaraz che dà spettacolo e chiude 6-1 in poco più di trenta minuti. Cala il sipario sul Quinto Slam con il circus del tennis che si sposta a Miami per l'ultimo atto americano sul cemento. Assente Novak Djokovic, Carlos Alcaraz sarà testa di serie numero uno, con Sinner numero due, per una nuova sfida che è stata lanciata.