L'italiano vince il primo set, dopo un lungo stop per la pioggia, con lo spagnolo che rimonta e accede in finale. Ottavo incrocio tra i due per una rivalità che durerà nel tempo

Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells negli Stati Uniti. Carlos Alcaraz vince in tre set (1-6, 6-3, 6-2) l'ottavo incrocio nel torneo Atp, salva l'assalto al secondo posto della classifica Atp e accede alla finale del "Quinto Slam". Una partita che sul 2-1 per Sinner nel primo set è stata interrotta per circa tre ore a causa della pioggia. Alla ripresa è Sinner a partire forte e a conquistare il primo set (6-1). Nel secondo Alcaraz alza il ritmo, con Sinner sbaglia molto e cede il servizio: strada libera per lo spagnolo che pareggia i conti (6-3). Anche nel terzo il tennista azzurro appare in rottura prolungata, con Alcaraz che ne approfitta e conquista l'accesso in finale. Domani sul centrale di Indian Wells lo spagnolo affronterà il vincente dell'altra semifinale tra l'americano Tommy Paul e il russo Daniil Medvedev.

Si ferma a 19 la striscia di successi di Sinner

Si ferma a diciannove la striscia di successi consecutivi di Jannik Sinner (diciassette dall'inizio del 2024) che non riesce nell'impresa di battere Alcaraz e scalzarlo dalla seconda piazza della classifica Atp, dietro il serbo Novak Diokovic. In California è andata in scena l'ottava sfida (4-4) di una rivalità che durerà nel tempo e segnerà di certo l'intero movimento del tennis mondiale.

La partita

Terzo set

02.44 Alcaraz senza storia nell'ottavo game: 6-2

Finisce con la vittoria del tennista spagnolo la sfida in semifinale con Jannik Sinner, che chiude il terzo set (6-2) e salva la seconda posizione nel ranking mondiale. Per Sinner la striscia consecutiva di vittorie si interrompe a 19

02.39 Sinner sbaglia tanto, ma tiene il servizio: 5-2

Sinner tenta una reazione e nonostante i tanti errori tiene il servizio: 5-2

02.34 Alcaraz vede il traguardo: 5-1

La sfida si gioca sul servizio dello spagnolo che mantiene alte le percentuali e vola sul 5-1

02.29 Sinner quanti errori, Alcaraz vola sul 4-1

Sinner sembra in rottura prolungata e concede altre due palle break allo spagnolo (15-40). Salva la prima con il servizio ma sbaglia un facile diritto. Arriva il secondo break per lo spagnolo: 4-1

02.26 Alcaraz conferma il break: 3-1

Senza storia il quarto game con lo spagnolo che non sbaglia un colpo e concretizza il break: 3-1

02.20 Alcaraz conquista il break, è avanti 2-1

Sinner appare in difficoltà nello scambio, va avanti 40-30, si fa recuperare e concede una palla break allo spagnolo. L'azzurro si salva con difficile smash. Lo spagnolo si guadagna palla break che concretizza: 2-1

02.13 Alcaraz pareggia subito i conti: 1-1

Alcaraz tiene a 0 il suo turno di servizio, con Sinner che continua a essere falloso: 1-1

02.10 Rischia Sinner ma tiene il servizio: 1-0

Nel primo game del terzo set il tennista azzurro va avanti sul 40-15, si fa recuperare sul 40-30, prima di tenere il servizio: 1-0

Secondo set

02.01 Sinner tiene il servizio: 6-3

Nel nono game Sinner si guadagna un'altra possibilità per rientrare nel set. Lo spagnolo si salva con un diritto all'incrocio delle righe e poi si guadagna una palla set, che chiude con palla corta

01.56 Sinner tiene il servizio: 5-3

Il tennista tiene il servizio. Ora Alcaraz può servire per conquistare il secondo set

01.52 Sinner non concretizza, Alcaraz avanti 5-2

Combattutissimo il settimo game con Sinner che si guadagna con una risposta precisa la palla del contro break ma sbaglia (40-40). Il murciano non trema e allunga ancora: 5-2

01.45 Sinner tiene il servizio nel sesto gioco: 4-2

Sotto di un break il tennista azzurro resta in scia e tiene il servizio a 0

01.40 Alcaraz conferma il break: 4-1

Quinto game che inizia con un primo punto spettacolare conquistato da Sinner. Lo spagnolo è freddo sul 30-30 e chiudo con un servizio vincente: 4-1

01.35 Arriva il break per lo spagnolo: 3-1

Nel quarto game lo spagnolo va avanti sul 15-40 e guadagna le prime due palle break del match.

01.29 Torna avanti lo spagnolo: 2-1

Nel terzo game il tennista spagnolo riesce a imprimere il suo ritmo e torna avanti: 2-1

01.26 Sinner pareggia il conto: 1-1

Sinner pareggia il conto tenendo il turno di servizio: 1-1

01.23 Alcaraz tiene il servizio di apertura: 1-0

Tiene il servizio, ma non senza soffrire e ai vantaggi, Alcaraz avanti 1-0

Primo set

01.16 Sinner vince il primo set: 5-1

Il 22enne tennista azzurro continua a servire bene e chiuso il primo set: 6-1

01.12 Ancora un break per Sinner: 5-1

È Sinner a essere rientrato meglio dagli spogliatoi. Alcaraz soffre al servizio con l'azzurro che si porta sul 15-40, prima di conquistare il secondo break: 5-1

01.07 Il tennista azzurro conferma il break: 4-1

Alcaraz va avanti 0-15, prima del 30-15 dell'azzurro. Lo spagnolo si guadagna una palla per il contro break, ma Sinner è attento e tiene il turno di servizio: 4-1

00.59 Sinner conquista il break: 3-1

Riparte il match con il tennista spagnolo al servizio. Sinner si porta avanti sul 15-40 e lo spagnolo fa un doppio fallo. Arriva il break per l'azzurro: 3-1

00.51 Inizia il riscaldamento di Sinner e Alcaraz

Inizia il riscaldamento di Sinner e Alcaraz dopo lo stop per pioggia di quasi tre ore

00.45 Riparte la semifinale tra Sinner e Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno rientrando in campo. Riparte dopo un lungo stop per pioggia la prima semifinale di Indian Wells

00.24 Torna il sole in campo, tra pochi minuti si riparte

È tornato il sole su Indian Wells, i macchinari hanno completato l'asciugatura del campo: tra pochi minuti Sinner e Alcaraz riprenderanno a giocare la loro semifinale. Si riparte con Sinner in vantaggio 2-1 e il murciano al servizio

00.07 Macchinari in funzione per asciugare il campo

I macchinari sono in funzione per asciugare il campo del centrale di Indian Wells. La partita non riprenderà prima delle 00.45

23.50 Continua a piovere, slitta ancora la ripresa

Continua a piovere a Indian Wells e la ripresa del match tra Sinner e Alcaraz slitta ancora. Si spera per le 00.30

23.46 Sono pronti i macchinari per asciugare il campo

Sul centrale di Indian Wells sono pronti i macchinari per asciugare il campo. Si attende solo che smetta di piovere per farli entrare in azione

23.17 La partita non riprenderà prima di mezzanotte

Tutti dentro e centrale vuoto con la pioggia che continua a cadere sul deserto di Indian Wells in California. La partita non riprenderà prima di mezzanotte

22.57 Continua a piovere, si riprende alle 23.30?

Sul deserto californiano continua a piovere e secondo i meteo statunitensi che pioverà almeno per un'altra mezzora. L'incontro dovrebbe ripartire alle 23.30 (ore italiane)

22.24 La pioggia insiste: si torna negli spogliatoi

L'arbitro Fergus Murphy interrompe nuovamente il match. Sinner e Alcaraz prendono di nuovo le borse e tornano negli spogliatoi

22.17 Primo tentativo di ripartire andato a vuoto

Sinner e Alcaraz tornano in campo, finiscono il riscaldamento, ma la pioggia li costringe a fermarsi ancora.

21.58 L'arbitro sospende per pioggia

L'arbitro decide per la sospensione della partita con Sinner e Alcaraz che vanno negli spogliatoi

21.53 Interruzione per pioggia

Sul centrale di Indian Wells arriva la pioggia con l'arbitro che interrompe la partita. I giocatori restano comunque in campo

21.52 Turno di servizio a 0 per Sinner: 2-1

Nel terzo game il 22enne altoatesino tiene a 0 il turno di servizio: 2-1

21.50 Alcaraz pareggia: 1-1

Ritmo altissimo nel secondo game che arriva sul 40-40, con Alcaraz che chiude con un servizio ed un errore dell'italiano: 1-1

21.44 Sinner parte bene al servizio: 1-0

Si parte con Sinner al servizio che conquista il primo game a 30, chiudendo con un ace: 1-0

21.35 Sinner vince il sorteggio e decide di servire

È l'azzurro a vincere il sorteggio in mezzo al campo. Decide di servire per primo

21.33 Sinner e Alcaraz entrano sul centrale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz fanno il loro ingresso sul centrale di Indian Wells per la prima semifinale edizione 2024. Nell'altra si sfideranno l'americano Tommy Paul e il russo, numero 4 del ranking, Daniil Medvedev