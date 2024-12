Giorni caldi per la Palmese che, dopo la rivoluzione delle ultime ore, sta cercando di tornare alla normalità anche sul campo. A tal proposito sono ripresi gli allenamenti con i giocatori che sono rimasti e con il gruppo che, attualmente, sarà affidato al tecnico della Juniores Saso Bracco, coadiuvato dai preparatori atletici Niní e Domenico Gullo, dal preparatore dei portieri Carmine Caputo e dal massaggiatore Luigi Pititto.

Iniziato il casting allenatori

Nel frattempo, però, la dirigenza si sta guardando freneticamente intorno per cercare il sostituto di Mimmo Zito in panchina. A tal proposito il casting allenatori è già iniziato e, al momento, i due nomi che sono rimbalzati sono quelli di Davide Visciglia e Rosario Salerno, con il primo che non ha mai allenato nella nostra regione mentre, per il secondo non servirebbero presentazioni. Una chiamata (al momento solo informativa) pare sia stata fatta anche a Nello Gambi che al momento appare più defilato ma comunque alla finestra. Per essere chiari, nessuna trattativa ancora in corso anche perché la società stessa deve capire che tipo di squadra può offrire ma i due citati, insieme all'ex tecnico della Deliese, sono senza dubbio delle idee da non escludere. Come non è da escludere un'eventuale permanenza di Bracco come allenatore della prima squadra, con quest'ultimo che intanto andrà in panchina domenica, nel tredicesimo turno del campionato di Eccellenza contro la Rossanese.

Tra partenze e arrivi

Un effetto domino, questo, che si è riscontrato anche nella rosa. Tanti sono i giocatori che sono andati via come i due attaccanti Molvadgaard e Tsampourakis e poi ancora Lavilla, Andreano, La Torre, Saba e capitan Sapone. La dirigenza, in queste ore, sta cercando di sopperire e, in mattinata, ha annunciato due importanti ritorni come quelli dei difensori Nicolas Tapia e Giancluca Giovinazzi. In giornata potrebbe arrivare anche un altro difensore: Lucien Galtier.