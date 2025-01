Alcune voci si sono levate dagli spalti nel corso del raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi e Fabio Cudicini. Con un comunicato ufficiale il club di Guarascio si dissocia «dal gesto e da ogni altra forma di comportamento irrispettoso che turbi momenti dedicati»

Non si placano le polemiche in riferimento al pre-partita tra Cosenza e Mantova, sfida giocatasi ieri, quando alcune voci si sono levate dagli spalti del Marulla durante il minuto di raccoglimento in memoria di due grandi figure del calcio italiano, Aldo Agroppi e Fabio Cudicini.

La società di Eugenio Guarascio ha diffuso un duro comunicato stampa per stigmatizzare l'accaduto. Queste le parole del club: «La Società Cosenza Calcio stigmatizza il comportamento di chi, durante il minuto di raccoglimento osservato per commemorare la scomparsa di Aldo Agroppi e Fabio Cudicini, si è reso protagonista di una mancanza di rispetto nei confronti delle due personalità decedute, dei loro familiari e dell’intero mondo dello sport, non osservando il dovuto silenzio».

«Un gesto deprecabile che lede l’immagine della Società e dei suoi rappresentanti, offende l’intera comunità e denota un deficit di sensibilità evidenziando un pericoloso arretramento dei canoni sui quali si fonda la civiltà. Il Cosenza Calcio si dissocia dal gesto e da ogni altra forma di comportamento irrispettoso che turbi momenti dedicati al ricordo e alla commemorazione».