Enrico Brignola (’99) è nel mirino del Cosenza per un tocco di fantasia al calciomercato rossoblù. Di recente il Benevento ha esercitato l’obbligo di riscatto con il Sassuolo, club che lo prelevò proprio dalla società sannita nel 2018 per circa 3 milioni. Non ha finora rispettato quanto si diceva di lui, ma al Marulla avrebbe la possibilità di rilanciarsi alla grande e di seguire le orme di Tutino e Caso che hanno trovato all’ombra della Sila la consacrazione definitiva in un ruolo molto simile.

Nella lista con altri due attaccanti di gamba

Brignola è in una lista che comprende anche altri due nomi per il calciomercato del Cosenza: Butic e Vido. Insomma, è chiara l’intenzione del club. Vuole dotare Dionigi di un elemento con caratteristiche differenti rispetto a quelle che Zilli e Larrivey hanno. Loro, centravanti di area e col fiuto del gol, saranno coadiuvati da qualcuno che fa della fantasia e dello scatto la propria arma migliore.

