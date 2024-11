Continua la favola di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. L'italo-argentino al suo esordio sulla terra rossa romana, dopo la maratona vittoriosa contro l'ex Top10 Denis Shapovalov, batte Mariano Navone (6-3, 6-2) in un'ora e mezza e accede al terzo turno. Un successo che gli garantirà da lunedì prossimo l'ingresso nei primi 50 del mondo. Il 22enne nativo di Villa Gesell (Argentina) si vendica della sconfitta in semifinale contro il numero 31 del mondo al Challenger di Cagliari. Ora attende il vincente della sfida tra il tedesco Atp Alexander Zverev, numero 5 della classifica, e l'australiano Aleksandar Vukic.

Un 2024 da incorniciare

Un 2024 da incorniciare per Darderi iniziato col trionfo all'Atp 250 di Cordoba, con il giovane tennista che a Madrid ha trovato il primo successo in un Masters1000 con il francese Gael Monfils. È storia recente la vittoria in rimonta nella maratona al tie-break del terzo set con Shapovalov (6-7, 6-3, 7-6) all'esordio al Foro Italico. Un sogno per Darderi che non vuole svegliarsi, almeno non ora!