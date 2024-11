Il mondo Reggina continua a monitorare le condizioni di Luca Gallo. Il presidente del club si è sentito male nella serata di lunedì, colto da un grave problema cardiaco. Immediato è stato il trasferimento presso una clinica romana, dove martedì è stato operato, poche ore prima del fischio d'inizio di Spal-Reggina.

Le parole di Maurizio Insardà

Nel corso della puntata odierna di Buongiorno Reggina, il direttore del canale ufficiale del club Maurizio Insardà ha dato un ulteriore aggiornamento sulla situazione di salute di Gallo: «L'operazione è andata benissimo. Lui ha reagito bene, ma è ancora in rianimazione e serviranno 72 ore per capire bene la situazione». Ore di attesa in casa Reggina.