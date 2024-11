Il giovane atleta del circolo ippico della Locride ha sbaragliato la concorrenza in sella a “Magic della Florida”

CATANZARO - 120 cavalli con i rispettivi fantini, 30 società, tanti appassionati e curiosi. Sono i numeri che hanno fatto da contorno al campionato regionale salto ad ostacoli andato in scena nel week end al parco ippico “Valle dei mulini” di Catanzaro. Vincitore assoluto è stato incoronato Marcello Riitano del circolo ippico della Locride in sella a “Magic della Florida”. Secondo classificatoAlessandro Riario Sforza in sella a “Medea di Villa Emilia”. Sul gradino più basso del podio, Pasquale Ionà che con “Igloo Fz” si era aggiudicato le prime due giornate di gara. Entusiasti gli organizzatori, sostenuti anche quest’anno dalla Provincia dei tre colli che grazie ad un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per un milione e mezzo, potrà procedere alla copertura della tribuna e del campo prove, per rendere il parco pienamente fruibile anche durante i mesi invernali. I fondi serviranno ad avviare iniziative con le scuole, di realizzare le scuderie fisse e di completare la “Club House” per allargare l’attività ad eventi sociali e culturali.