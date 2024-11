Vincere contribuisce sempre a dare uno slancio in più. Se poi si riesce a farlo mantenendo anche la porta inviolata, la fisionomia della vittoria è ancora più bella. Negli ultimi anni è quasi sempre stata la filosofia del subire un gol in meno ad avere la meglio sulle altre e a portare poi i traguardi sperati, e tale metodo non ha di certo escluso il mondo del calcio dilettantistico. Fare un gol in più o subirne uno in meno: l'eterno dilemma che da sempre divide le filosofie calcistiche. Già non subirne, però, è un gran punto di partenza e, su questo aspetto, ne sa qualcosa l'Isola Capo Rizzuto. Il club giallorosso, infatti, dopo tre giornate di campionato è attualmente al secondo posto (in coabitazione con la Palmese) ma, soprattutto, è l'unica squadra ancora immacolata e dunque con zero gol subiti. Un dettaglio sicuramente non da poco e che eguaglia l'andamento di otto stagioni fa, ovvero nel campionato 2016-17.

Otto anni dall'ultima volta

Sette punti in tre partite, dunque, per l'Isola Capo Rizzuto e con mister Saverio Gregorace che, in poco tempo, ha saputo costruire e plasmare un gruppo solido nonostante una rosa completamente nuova. Ancora inviolata dunque la porta di Mercuri, uscita indenne dalle sfide contro Rende (vittoria per 3-0), Bocale (pareggio per 0-0) e Brancaleone (successo per 2-0). Stessa e identica partenza, come accennato, della stagione 2016-17. Era l'Isola Capo Rizzuto di Trentinella, Tricarico, Piemontese e allenata dall'esperienza di Salerno.

Tre gare a reti inviolate di fila contro Acri (vittoria per 0-1), Cittanovese (stesso punteggio di Acri) e Roggiano (sempre 0-1) ma non è tutto, poiché, quella striscia proseguì anche contro Vigor Lamezia (successo per 2-0) e Reggiomediterranea (0-0 in trasferta) mettendo così a referto cinque clean sheets nelle prime cinque gare di campionato. Il destino del calcio, però, sa essere anche beffardo e curioso dal momento che, in quella stagione, la quarta imbattibilità stagionale il club crotonese la fece contro la Vigor Lamezia.

A distanza di otto stagioni ecco che si ripete la cosa: Isola Capo Rizzuto che affronterà, in occasione del quarto turno, la Vigor Lamezia e con la possibilità di mettere in scia il suo quarto clean sheets stagionale. Un altro dettaglio di quell'anno? A vincere il campionato fu proprio l'Isola Capo Rizzuto di mister Salerno con 75 punti (cinque in più rispetto alla Cittanovese) e mettendo a registro ben 19 clean sheets sui 30 complessivi. Altre squadre con la stessa partenza (e dunque con la porta inviolata dopo tre partite) dopo la stagione 2016-17 sono state Brancaleone e Reggiomediterranea nella stagione 2022-23 e il Siderno nella stagione 2017-18.