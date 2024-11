Un numero consistente di tifosi rossoblu si scatena contro il presidente della Figc Tavecchio. L’uomo che, per i supporter, ha sbarrato la strada in Serie C alla Vibonese. E sui social si “brinda”

Vuoi un’estate (e più) da incubo. Vuoi alcune scelte clamorose. Vuoi un carattere non proprio simpaticissimo. Ed ecco che a Vibo Valentia più di qualcuno ha festeggiato la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali in Russia. E non per la squadra, ovviamente, che ha provato a dare tutto nella notte di “San Siro”.

I vibonesi esultano per il fallimento dei vertici federali guidati da Carlo Tavecchio. L’uomo che per gran parte della tifoseria rossoblu è stato l’artefice (insieme al presidente della Lega Pro Gravina) della mancata partecipazione della Vibonese al campionato di Serie C. L’Italia dice addio al Mondiale e su Facebook si scatena la “festa”. Almeno un centinaio i supporter di Vibo ad “augurare” un imminente addio al numero uno della Figc. L’uomo, che per i tifosi rossoblu, con le sue scelte ha provocato tutto questo. Amaro il commento del direttore generale della Vibonese, Danilo Beccaria: “Ragazzi tutto a posto, state tranquilli... non è successo niente, tutto si risolve!! Tavecchio sta per chiamare in soccorso il presidente della FIFA per impugnare il verdetto della partita, farà un bel ricorso contro se stesso e chiederà la sospensiva del risultato a data da destinarsi!”.

I commenti al post del diggi’ rossoblu non possono essere trascritti, ma è facile intuirne la sintesi. Da “Forza Svezia” a “Tavecchio vattene” fino ad insulti veri e propri la “felicità” made in Vibo non fa sconti al presidente federale. Insomma, la Nazionale è fuori dal Mondiale. Non accadeva da sessant’anni. Un’apocalisse del calcio di casa nostra. Ma a Vibo, più di qualcuno, brinda. Aspettando le dimissioni, non proprio scontate, di Tavecchio.