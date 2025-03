Dal 19 al 25 marzo i ragazzi allenati da mister Bollini si giocheranno un posto per la fase finale in Romania: debutto a Crotone contro la Lettonia, poi sfide a Catanzaro contro le ultime due finaliste Spagna e Francia

L’Italia u19 fa tappa in Calabria. Gli Azzurrini, guidati da Alberto Bollini, saranno impegnati dal 19 al 25 marzo nell'Elite Round di qualificazione per la fase finale l’Europeo di categoria, che si terrà in Romania dal 13 al 26 giugno. In palio c’è un solo posto per accedere alla fase finale, che gli Azzurrini hanno raggiunto e vinto due anni fa.

L'Italia, che ha chiuso la prima fase al primo posto a punteggio pieno, inizierà il suo cammino mercoledì 19 marzo a Crotone contro la Lettonia. Successivamente, gli Azzurrini affronteranno a Catanzaro le finaliste dell’Europeo 2024: la Spagna, sabato 22, e la Francia, martedì 25.

Le altre tre partite si giocheranno a Cosenza, con lo stadio "San Vito-Gigi Marulla" che ospiterà mercoledì 19 alle 14 la rivincita della finale tra Spagna e Francia, vinta 2-0 dalla Spagna a Belfast nel luglio scorso. Le partite Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna si terranno al centro sportivo "Real Cosenza".

Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 calciatori convocati, composta da 13 giocatori del 2006, cinque del 2007 e due del 2008, Andrea Natali e Francesco Camarda. Il raduno è previsto per domenica 16 marzo a Milano, con partenza per Catanzaro il giorno successivo. Le tre partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

I convocati per le gare di qualificazione

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Venturino (Genoa);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter)



Staff – Tecnico: Alberto Bollini; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Francesco Maria Nifosì, Luigi Cianni; Fisiorerapisti: Giuseppe Galli, Simone Siciliano; Nutrizionista: Alessio Colli; Tutor scolastico: Alessandro Milani; Comunicazione: Marco Calabresi; Segretario: Aldo Blessich