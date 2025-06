Il gruppo azzurro destinato alle Universiadi sarà impegnato nuovamente in territorio calabrese per affinare al meglio l’alchimia sul parquet. Dal 1° al 3 luglio ci saranno test importanti contro la Repubblica Ceca, procederà inoltre la preparazione di under 21 e 18

L’Italia della pallavolo segue con grande attenzione i progressi delle selezioni nazionali, che troveranno il loro polo nella parte settentrionale della nostra regione. In particolare, l’attenzione si sposta per l’immediato sul team impegnato per le prossime universiadi. E lo fa attraverso uno screening su quanto fatto e su quanto si farà nel contesto di Camigliatello Silano, diventato un polo sicuro per gli azzurri. La preparazione degli azzurrini allenati da Vincenzo Fanizza prosegue e già da domani si tornerà in un contesto agonistico di tutto rispetto con i tre match contro la Repubblica Ceca.

I primi tre giorni di luglio vedranno gli azzurri sfidare la nazionale boema, il terreno di gioco di Camigliatello Silano ospiterà gli incontri sempre alle 17.30.

Appuntamento di sicuro appeal, considerando il clima refrigerante e non mancheranno gli osservatori che avranno le loro idee ben fisse sul mercato. Le squadre calabresi avranno un occhio di riguardo, qualche buon talento da far rimanere nella nostra regione c’è e si farà di tutto per averlo, anche valutando poi il vero e proprio programma delle Universiadi, che si svolgeranno a Berlino dal 14 al 24 luglio.

Per questo raduno su indicazione del CT Vincenzo Fanizza sono stati convocati: Mattia Boninfante (Volley Lube), Damiano Catania (Powervolley Milano), Nicola Cianciotta (Sir Safety Perugia), Francesco Comparoni (M.&G. Scuola Pallavolo), Federico Crosato, Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova), Alessandro Fanizza (Cisterna Volley), Fabrizio Giovanni Gironi (Prisma Taranto Volley), Tommaso Guzzo (GS Por. Robur Costa2030), Giulio Magalini, Marco Pellacani (Trentino Volley), Federico Roberti (Virtus Volley), Francesco Romano Sani (Verona Volley) mentre lo staff di Fanizza è composto da: Francesco Ronsini (allenatore), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Daniele De Ceglia (preparatore atletico), Luca Mares (team manager), Alex Boncompagni (medico).

In ballo anche gli under 21

Prosegue nel frattempo la preparazione dei ragazzi dell’Under 21 che, dopo aver appreso il percorso che andranno ad affrontare nel campionato del mondo di categoria (dal 21 al 31 agosto a Jiangmen in Cina), svolgeranno un raduno utile che permetterà al gruppo di lavorare in vista del torneo di qualificazione ai campionati europei Under 22 a luglio, prima della rassegna iridata alla quale prenderanno parte.

I 17 convocati sono: Tommaso Barotto (Diavoli Rosa), Francesco Barretta (Volley Modica), Francesco Bergamasco (Pallavolo Padova), Pietro Bonisoli (Verona Volley), Stefano Cappadona (New Mater), Marco Fedrici (Trentino Volley), Diego Fascio (Volley Milano), Gabriel Galiano (Pallavolo San Giustino), Luca Loreti (You Energy Volley), Lorenzo Magliano (Delta Volley Porto Viro), Gabriele Mariani (Pallavolo Franco Tigano), Pardo Mati (Modena Volley Punto Zero), Flavio Morazzini (Volley Pineto), Giacomo Selleri, Manuel Hristov Zlatanov (GS. POR. Robur Costa2030), Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano), Marco Valbusa (Volley Dossobuono) mentre lo staff di Fanizza in questo caso è costituito da: Saverio Di Lascio e Mario Di Pietro (allenatori), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Daniele De Ceglia (preparatore atletico), Loris Palermo (scout), Alex Boncompagni (medico).

Under 18, c’è tanta qualità da valutare

Continua anche il lavoro della nazionale under 18 maschile, che a distanza di sei giorni dall’ultimo raduno tornerà a Camigliatello Silano per un nuovo collegiale. Su indicazione del DT Vincenzo Fanizza e del primo allenatore Giacomo Bozzo, sono venti gli azzurrini che lavoreranno sino al 7 luglio in vista dell’imminente appuntamento con il XVIII Festival olimpico estivo della gioventù europea che si svolgerà a Skopje (Macedonia) dal 20 al 26 luglio.

I convocati sono: Gabriele Arcifa (Gupe Volley), Pietro Carlo Bevilacqua, Tommaso Corti, Nicola Massari, Alessandro Zanchi (Diavoli Rosa), Martino Bigozzi, Gioele Imperato (Pall. Bologna), Vittorio Bonandrini (Volley Milano), Ivan Borgesi (Callipo Sport), Diego Bussolari (Pall. Castiglione), Pietro Carrera (Pall. La Bollente), Gioele Costa (Montecchio Volley), Francesco Crosato (Volley Treviso), Tommaso De Santis (Club Arezzo), Andrea De Zaiacomo (Trentino Volley), Riccardo Della Ventura (Verona Volley), Matteo Picchi (Materdomini Volley), Edoardo Trotta (Marino Pall.), Pietro Valgiovio (Volley Montichiari), Lorenzo Vannucci (Invicta Volley) con lo staff tecnico completato da: Giorgio Sabbadin (allenatore), Flavia Gaudenzi (fisioterapista), Luca Suliani (preparatore atletico), Manuel Marigliano (team manager), Riccardo Mei (medico).