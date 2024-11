Il centravanti della squadra di Gioia Tauro non ha avvertito il salto di categoria. Nella graduatoria dei più bravi c’è la conferma per Cotroneo del Bianco. Bene Barolo, Surace e Gambi

Nella scorsa stagione ha realizzato 35 reti con il Real Pizzo. In Prima categoria ha fatto il fenomeno, dimostrando di essere un bomber di razza. In estate molte squadre lo hanno cercato, ma alla fine Ebrima Jaiteh ha sposato il progetto della Saint Michel, club di Gioia Tauro che ha operato bene sul mercato, assicurandosi le prestazioni di un bomber di razza. I gol, infatti, da parte del centravanti arrivano anche in Promozione: con 5 reti in altrettante giornate è il leader nella classifica dei marcatori e, questa settimana, Ebrima Jaiteh è anche al comando della Top Ten della 5ª giornata per quanto riguarda il girone B di Promozione, nella graduatoria stilata da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

In questa classifica relativa al quinto turno, il podio è completato dal portiere Cotroneo del Bianco: esperienza e bravura fra i pali per un estremo difensore senza età. A seguire ecco Barolo del Melicucco: vittoria a sorpresa a Rosarno della sua squadra e già quattro reti in campionato per lui. Decisamente un buon bottino. In quarta posizione troviamo Surace del Capo Vaticano, fra le migliori in questo avvio e capace di vincere ancora in trasferta. Segue Nello Gambi, nuovamente nella Top Ten di giornata: la Deliese continua a non subire reti e lui, alla pari dei compagni, dà un grande contributo alla causa sul piano dell’esperienza e della compattezza.

Nella graduatoria dei migliori trovano infine spazio Iozzi dell’Atletico Maida: poche parate, ma tanta sicurezza, Acosta della Pro Pellaro: altro gol decisivo nel finale, Siamparelli dell’Ardore, capace di incanalare sui binari giusti per la sua squadra la sfida contro il Bivongi con una doppietta, Giglio dello Sporting Cz Lido, che ha rotto finalmente il ghiaccio, e Bellia del Caraffa, squadra che ha raccolto molto meno di quanto meritato finora. La classifica generale della Top Ten verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).