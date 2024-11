La Juventus è campione d'Italia. I bianconeri battono la Sampdoria 2-0 e conquistano lo scudetto, il nono consecutivo, con due turni d'anticipo rispetto alla fine del campionato. La Vecchia Signora mette in bacheca il 36esimo tricolore secondo l'albo d'oro, il 38esimo per i tifosi che rivendicano anche i due titoli cancellati dai procedimenti di Calciopoli. Il campionato 2019-2020 consente a Maurizio Sarri di laurearsi campione d'Italia per la prima volta in carriera.

Il match è stato sbloccato da Cristiano Ronaldo nel recupero del primo tempo sbagliando però un rigore all'89'. Bernardeschi ha trovato il colpo del ko nella ripresa. È il 2-0 che vale lo scudetto, il rovescio della medaglia però è rappresentato dall'infortunio di Dybala, uscito per un fastidio muscolare.