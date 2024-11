Oggi in casa Juve è il giorno di Matthijs De Ligt. Atterrato ieri a Torino, il neo giocatore della squadra bianconera si è presentato questa mattina alla J Medical per svolgere i consueti test.

Dopo le visite mediche il difensore olandese, 19enne, proveniente dall'Ajax, dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.

De Ligt costerà ai bianconeri circa 70 milioni di euro più 5 di bonus: è atteso da un quinquennale con un ingaggio base da 7,5 milioni a stagione, che può salire fino a 12 milioni. Nel contratto dovrebbe essere presente anche una clausola rescissoria da 150 milioni.

«Per un difensore venire in Italia è molto importante - ha dichiarato il suo agente, Mino Raiola - Come idee che ha nella testa, lui vuole diventare il giocatore più forte del mondo. Fra i giovani in circolazione è sicuramente il numero uno. E' il giocatore che più si avvicina a Nedved come mentalità e a Ibra come determinazione: ha tutto per sfondare».