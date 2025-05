Ai padroni di casa è bastato un primo tempo perfetto per vincere contro la compagine calabrese. In gol Mosti e Candellone dal dischetto

Seconda sconfitta consecutiva per il Catanzaro che torna da Castellammare a secco di punti. La Juve Stabia domina nel primo tempo e va in vantaggio di due gol, prima con mosti e poi con Candellone dal dischetto. Nella ripresa le Aquile hanno una minima reazione che però non serve a nulla contro le Vespe che sono messe benissimo in campo e la gara termina 2 a 0

Primo tempo

A inizio partita ritmi blandi, con le due squadre che si studiano e i padroni di casa che fanno qualcosina in più senza però creare pericoli.

Nel primo quarto d’ora poche emozioni, ma allo scoccare del minuto 16 arriva la prima vera occasione del match ed è a favore delle Vespe. Candellone è bravo a girarsi e a concludere di destro,ma Pigliacelli è attento che devia in angolo.

Poi le offensive della Juve Stabia si fanno più insistenti e dopo dieci minuti passa in vantaggio grazie alla rete di Mosti che di testa, su assist di Fortini, riesce a spiazzare quel tanto che basta per indirizzare la sfera all’angolino. Al 25’ Juve Stabia 1, Catanzaro 0.

I padroni di casa nel proseguo del match hanno un altro paio di occasioni per raddoppiare ma trovano sulla loro via un Pigliacelli in giornata.

Però al 38’, su una ripartenza, Sgarbi arriva in area e conclude, Scognamillo devia il tiro ma con la mano prima che Pigliacelli la spinga sul fondo. L’arbitro viene richiamato al Var perché c’è un tocco con la mano del difensore giallorosso e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Candellone che spiazza l’estremo difensore del Catanzaro. Al 41’ Juve Stabia 2, Catanzaro 0.

Durante i due minuti di recupero concessi dall’arbitro Iemmello segna ma è in netta posizione di fuorigioco e l’arbitro annulla. Poi le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Nella ripresa il Catanzaro part bene e guadagna due corner, la Juve Stabia però si difende bene e rischia pochissimo.

I giallorossi insistono ma la Juve Stabia al 59’ sfiora il terzo gol co un’azione personale di Fortini che serve Candellone che conclude ma il suo tiro viene però fermato da un intervento in scivolata di Quagliata.

La prima vera occasione pericolosa della partita il Catanzaro la compie al 61’ quando Pontisso conclude col piattone da distanza ravvicinata ma Thiam è bravo a distendersi e a deviare in angolo.

La partita prosegue con il Catanzaro che attacca e la Juve Stabia che in maniera ordinata si difende.

All’80’ proteste dei giallorossi per una spinta in area su Biasci ma l’arbitro valuta il contatto lieve e lascia proseguire.

Ilie prova a dare un po’ di brio alla formazione calabrese e all87’ prova la conclusione da posizione defilata sulla sinistra, ma il tiro è debole e centrale e l’estremo difensore delle vespe para.

Il palo all’89’ nega a Candellone la doppietta su un tiro preciso che poi si perde sul fondo.

Nei 4 minuti di recupero poco da segnalare e Juve Stabia Catanzaro termina 2 a 0.