Nella manifestazione organizzata dalla federazione Uwk un argento e un oro per le sorelle Triboli dal Karate club Reggio

Una è arrivata ad un passo dalla vittoria. L’altra l’ha centrata in pieno. Una ha conquistato l’argento. L’altra ha strappato il metallo più prezioso. Entrambe hanno vissuto da protagoniste il campionato mondiale di karate organizzato dalla federazione mondiale Uwk, a federazioni unificate disputato nei giorni scorsi a Montecatini Terme. Margherita e Federica Triboli, atlete del Karate club Reggio del maestro Santo Triboli, hanno rappresentato l’Italia insieme alle altre atlete della Nazionale.

La manifestazione ha avuto una partecipazione di ben 42 nazioni ed un afflusso innumerevole di atleti divisi per le competizioni in 4 giorni gareggiando su 12 tatami. nel primo giorno hanno preso parte le categorie di kata e kumite team-squadre: ca- ju-se-veterans. la nostra nazionale ha ottenuto in questa giornata otto medaglie con otto atleti; tra queste trionfano ai primi posti le sorelle Trimboli Margherita e Federica. atlete di razza, hanno sfoggiato tutto il loro palmares agonistico, già atlete titolate a livello italiano, europeo e mondiale, a Montecatini non hanno tradito le loro aspettative. Atleti di alto livello agonistico, tutti pronti a vincere si sono ritrovati alla competition. Margherita ha conquistato l’argento nel kata veterans all style open, titolo di vice campionessa mondiale. E’ riuscita a imporsi con i suoi kata su tutte le migliori atlete in gara, dalle inglesi alle rumene, slovacche, italiane, ungheresi. Ha eseguito vari kata per superare le fasi di qualificazione, un susseguirsi di incontri sempre più difficili e combattuti. Riesce ad arrivare in finale con le 4 atlete più forti al mondo, due italiane, un inglese e una rumena. In finale riesce a conquistare con la sua eleganza e caparbietà, la medaglia d’ argento staccandosi dalla terza di 1 punto e avendo dalla prima solo 2 decimi di differenza. A completare il successo tutto calabrese il titolo di campionessa mondiale centrato da Federica Trimboli la quale ha gareggiato nel kumite (combattimento) categoria veterans open.