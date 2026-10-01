Si è svolto ad Atene il 20 settembre scorso il Gran Prix Internazionale di Atene con atleti provenienti da vari Stati europei. La società Reggina Karate Club RC – Team Trimboli ha dominato la competizione con il protagonista assoluto Emanuele Carlo, conquistando due medaglie d’oro con la Nazionale Wkaeda Italia Libertas del presidente Maestro Rosario Selman, e Federica Carlo, due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo con la Nazionale Wkaeda Italia Libertas. Atleti figli e nipoti d’arte dell’A.S.D. Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli, icona del Karate Internazionale, Direttore Tecnico Nazionale, componente del Consiglio Direttivo Nazionale WKAEDA WORLD UNION OF KARATE-DO FEDERATIONS, e dalle figlie Maestri Margherita e Federica Trimboli, allenatori responsabili della Nazionale Italiana WKAEDA, direttori tecnici di alto profilo tecnico.

Due splendide medaglie d’oro per Carlo Giuseppe Emanuele, figlio e nipote d’arte dei maestri Margherita, Santi e Federica. Atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo, muove i primi passi nel karate dall’età di tre anni, allenandosi con passione e continui allenamenti impegnativi. Si è imposto e distinto, come sempre, nella specialità Kata con due medaglie d’oro nelle categorie Juniores e Seniores, prevalendo nettamente sui suoi avversari, distinguendosi per la sua eleganza, forza, esplosività e silenziando il palazzetto durante le sue performance, staccando i suoi avversari di oltre un punto. Emanuele continua a lasciare un segno evidente delle sue performance nell’esecuzione dei Kata con dei ritmi al massimo dell’esplosività tipici dello stile Team Trimboli. Con Emanuele il tatami di gara durante la sua prestazione emana un dinamismo completo con la sua eleganza, forza ed esplosività, conquistando il pubblico che ti guarda. Emanuele, sempre primo in classifica del ranking nazionale, stacca il pass per i prossimi Campionati Mondiali con la Nazionale Italiana WKAEDA.

Ben due medaglie d’oro , una d’argento e una di bronzo conquista Federica Carlo, sorella di Emanuele, figlia e nipote d’arte dei maestri Margherita, Santi e Federica. La giovane atleta Federica, sorella di Emanuele, sempre attenta e determinata, dopo allenamenti continui e impegnativi ha affrontato la competizione egregiamente, ha gareggiato in ben quattro categorie, due di Kata e due di Kumite. Due medaglie d’oro nel Kumite individuale e nel Kumite Team, una d’argento nel Kata Cadetti e una di bronzo nel Kata Mini Cadets. Nonostante la giovane età, Federica ha saputo primeggiare sulle sue avversarie distinguendosi per la sua eleganza, velocità e determinazione. Il suo stile richiama quello del fratello Emanuele, della mamma Margherita, del nonno Santi e della zia Federica. Federica, essendo la prima del Ranking Wkaeda Libertas, stacca il pass per il Campionato Mondiale con la Nazionale Italiana WKAEDA.

Buoni i risultati degli altri atleti in gara del Karate Trimboli con la rappresentativa Wkaeda Libertas. Dopo allenamenti costanti e tanto impegno dimostrato, gli atleti del Team Trimboli: Lorenzo Ventura, Aldo Marenco, Giorgia Fotia, Chiara Ficara, Maicon Tripodi, hanno conquistato il podio ad Atene. Gli atleti si preparano ad affrontare competizioni importanti che partiranno già dal mese di ottobre.

Cinture nere:

🥈 2° posto Marenco Aldo – Kumite Team Mix

🇮🇹🥈 2° posto Lorenzo Ventura – Kumite

🇮🇹🥉 3° posto Lorenzo Ventura – Kumite Ippon

🇮🇹🥉 3° posto Ventura Lorenzo – Kumite Team

Cinture colorate:

🇮🇹🥇 1° posto Chiara Ficara – Kumite

🥇 1° posto Maicon Tripodi – Kumite

🇮🇹🥇 1° posto Maicon Tripodi – Kumite Team

🇮🇹🥈 2° posto Giorgia Fotia – Kata

🇮🇹🥈 2° posto Ficara Chiara – Kumite Ippon

Sui tatami di gara si è distinta, come sempre, l’ufficiale di gara calabrese Dottoressa Stillittano Loredana. Si è riconosciuta tra i tanti ufficiali di gara stranieri per la sua impeccabile professionalità e imparzialità, nominata capo tatami al Gran Prix del Mediterraneo di Atene.

Che dire, tutto il Team Trimboli, il maestro Santi per primo, è orgoglioso dei suoi atleti che con sacrifici, perseveranza e passione seguono i loro maestri e il dojo è il luogo dove ci si allena, pieno di rispetto. I maestri Santi, Margherita e Federica hanno saputo trasmettere ai loro atleti tanta passione e soprattutto cuore e amore per il karate. Un ringraziamento va al presidente della WKAEDA Rosario Selman, grande presidente che spicca sempre per la sua serietà, umiltà e grande cuore. Il Maestro Santo Trimboli, l’ufficiale di gara Dott.ssa Stillittano Loredana e i coach della Nazionale Italiana WKAEDA, il Maestro Margherita e Federica Trimboli, con il Team Trimboli si preparano ad affrontare competizioni di altissimo livello che partiranno già dal mese di ottobre.