L’atleta lametina ha conquistato due ori in Irlanda, uno di squadra ed un altro individuale, e nel tempo libero fa da modella ad alcune atelier di moda

Martina di Cello. Kareteka sul tatami. Modella e testimonial in passerella. La “miss che picchia duro” ha fatto un’altra vittima. Pardon. Due. Come le avversarie battute in Irlanda che le sono valse altri due ori. Uno individuale. L’altro a squadre. Metallo prezioso che va ad aggiungersi a quello già in bacheca. Campionessa italiana in carica, bandiera della Nazionale, Martina Di Cello non si ferma più. Neppure un brutto incidente autostradale riuscì a fermarla qualche mese fa. Praticamente senza allenamenti strappò il bronzo ai mondiali di Barcellona.

E’ attualmente l’atleta senior con più punti in assoluto tra tutte le karateche di tutte le categorie di peso seniores. Una “bomba” di muscoli e tecnica ma dal sorriso formato gigante. Lo stesso che mette in mostra nei servizi fotografici prestando la sua immagine ad atelier di moda sparse sul tutto il territorio calabrese. L’impegno più importante, però, Martina di Cello ce l’ha con i bambini della sua scuola di karate. Piccole cinture bianche da crescere con lo spirito di chi, come Martina, non si da mai per vinto. Anche nella sconfitta.