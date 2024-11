Sono gli atleti dell’Accademia Karate Crotone che si contenderanno il titolo nella specialità Kumite

Sabato 14 aprile 2018 presso il Pala Pellicone di Ostia Lido prenderà il via la Finale Nazionale del Campionato Italiano Assoluto di Karate specialità kumite (combattimento). A contendersi l’ambito titolo anche tre atleti dell’Accademia Karate Crotone: Emanuel Lo Iacono (foto a sinistra) e Fabio Greco (foto al centro) nella categoria 75kg e Francesco Cesario (foto a destra) impegnato invece nella categoria 67kg.



Gli Atleti, accompagnati dal maestro Rosario Stefanizzi, dopo aver completato le operazioni di controllo e peso, scenderanno sul parterre per disputare la competizione più importante del calendario federale.

Oltre 600 finalisti si daranno battaglia, in questo fine settimana, per contendersi un gradino sul podio che si prospetta di difficilissima scalata.