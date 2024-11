Si è disputata ieri sul circuito Bresciano South Garda karting di Lonato la seconda prova del campionato italiano 125 Legend. Sulla pista considerata "il tempo del karting" c'era anche il calabrese di Lamezia Terme Claudio Gullo, pilota Ufficiale del Gruppo Caffo di Limbadi, nonché testimonial per il Motorsport del "Brand" mondiale Vecchio Amaro del Capo.

Gullo ha partecipato alla competizione alla guida di un kart 125 Birel/Tm, preparato da Attilio Ferragina di Catanzaro, seguito telaisticamente in pista dal Team Veronese Rope Motorsport di Alessandro Zanoni e supportato anche dalla scuderia Calabria Evolution Kart.

Il pluricampione Italiano di automobilismo ha conquistato la pole position, la vittoria in gara 1 e la vittoria in gara 2. Questi risultati lo proiettano al primo posto nel campionato Italiano. La prossima tappa si svolgerà sul circuito di Teramano di Val Vibrata nelle Marche.

«È stata una bella gara - ha affermato Gullo -, ringrazio Pippo e Nuccio Caffo che mi hanno permesso di essere al via, Alessandro Zanoni direttore sportivo del team Rope Motorsport e il mio capo meccanico Sebastiano Merci per la professionalità dimostrata in pista. Un grazie anche al mio motorista Attilio Ferragina e ad Angelo Turriziani di Frosinone che mi fornisce materiali ormai introvabili per questa categoria. Ringrazio anche la scuderia Calabria evolution kart e chi ha sempre creduto in me. Ci vediamo alla prossima gara».