La sua assenza in campo durante il match contro la Feralpisalò non lasciava presagire niente di buono. Panos Katseris non terminerà la stagione a Catanzaro con la maglia giallorossa. Manca solo l’ufficialità ma, a meno di clamorosi stravolgimenti, il greco sarà un giocatore del Lorient. L’esterno rivelazione del campionato cadetto è stato acquistato dal Bournemouth, che ha la stessa proprietà societaria, e sarà girato in prestito alla squadra francese.

Un’operazione da 2.4 milioni più 600mila di bonus che entrano nelle casse del club calabrese. Katseris dovrebbe volare in Francia già nei primi giorni della prossima settimana.