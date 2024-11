Fabrizio Ruggiero campione europeo di Kick boxing. Campione crotonese che sin da piccolo ha scelto uno sport duro che richiede livelli molto alti di impegno e sacrifici. Il prossimo 25 novembre, a Milano, combatte per il titolo mondiale. Una sfida ad altissima tensione che vede Fabrizio caricatissimo. Questi i titoli finora conquistati

Fabrizio Ruggiero verso il mondiale. Fra ansia e speranza. Ma caricatissimo.

«Verso il mondiale!! È incredibile anche solo pensarlo!! Mi sento benissimo. Carico, focalizzato sull'obiettivo. Concentrato e determinato. Mi sto allenando al massimo già da agosto, e ciò mi rende sicuro di me stesso. Sto bene»

Vediamo come Fabrizio si sta preparando a questo incontro che segnerà una svolta storica per la sua carriera.

«Chiariamo una cosa: qualsiasi sia il risultato sono già orgoglioso di me stesso per dove sono arrivato. Dietro a questo match ci sono anni e anni di rinunce e sacrifici. Pianti e gioie. Vere e proprie guerre sul ring. Ma non c'è altra strada per arrivare a questo livello.»

Un allenamento lungo è particolarmente duro.

“Mi sto allenando ormai da agosto. Ogni giorno cerco di dare tutto me stesso per migliorarmi sempre di più. C'è un detto che fa: "sul ring si sale solo per ritirare il premio.. la vittoria la si guadagna in palestra". Ed è ciò che cerco di fare ad ogni sessione di allenamento. Ho la fortuna di avere un buon team che mi segue, i miei maestri Giorgio e Armen che mi consigliano al meglio. Il mio preparatore Ermes, e tutti i miei compagni del teamPetrosyan.”

Sono stati mesi duri di preparazione. Intere giornate in palestra, concertazione al massimo.

“Sì, sono stati mesi durissimi. Dire il contrario sarebbe una bugia! Ma ormai ci sono abituato. Come ho detto prima non c'è altra strada, quindi ormai, in un certo senso, ci ho anche fatto il "callo" a tutto ciò.

Quindi cerco di non pensarci e di dare il massimo ogni giorno. Inoltre c'è anche da dire che ho la motivazione più grande di sempre.”

Fabrizio è carico, sa di potercela fare. E il suo pensiero vola…

«Il mio pensiero va a tutta la strada fatta fino ad ora… quante emozioni che mi ha regalato questo sport! Cerco di viverla al meglio e godere di questo sogno che sto vivendo. Dopotutto un mondiale non capita tutti i giorni! La tensione ovviamente c'è, ma tento di focalizzarmi sul lato positivo di questa esperienza che mi porterò dentro per il resto della mia vita».

Ma chi è il rivale che Fabrizio dovrà battere?

«So che è un rivale forte. Ovviamente non potevo aspettarmi altro dato l'importanza di questo incontro. È pericoloso e ha colpi duri.

Abbiamo già studiato un piano per affrontarlo.. non voglio dire altro».

Ma il pensiero di Fabrizio va a Crotone e a tutta la Calabria.

«Voglio che questa volta il supporto sia come non mai. Qua non si tratta di un titolo qualsiasi: è il mondiale. Il gradino più alto del mondo. Un'occasione per dimostrare che da Crotone e dalla Calabria ci sono tanti talenti e lati positivi. Spero che salirà a Milano più gente possibile, il supporto dal vivo è l'arma migliore che mi possa dare la Calabria.. Per chi non riuscisse a venire, la serata andrà in onda su Dazn. Insomma non ci sono scuse, o dal vivo o in diretta TV seguitemi tutti il 25 novembre!

Inoltre, vorrei fare un appello al comune di Crotone: tanta gente mi segue e vorrebbe avere la possibilità di vedermi. Mi piacerebbe se allestissero un mega schermo in piazza per poter permettere alla mia città di stare tutti uniti»

Soltanto un anno fa, sembrava tutto un sogno…

«Mhmm… diciamo che non lo realizzi finché non succede. Fabrizio Ruggiero campione europeo di Kick boxing per davvero. È quel sogno nel cassetto che ogni atleta ha quando inizia. Ma il tempo per sognare è finito, ora è realtà e si pensa solo a portare la cintura a casa il 25 novembre. Vi aspetto a tutti !»