Una vittoria storica, un titolo che profuma di leggenda e un’intera regione pronta a sostenere il proprio campione. Fabrizio Ruggiero è il nuovo campione europeo WAKO Pro nella categoria K1 Rules -62,2 kg (5×3). Il pugile crotonese, portacolori del Team Tsunami Petrosyan, ha conquistato la cintura continentale nella serata di venerdì 24 maggio all’Allianz Cloud di Milano, battendo per verdetto unanime lo spagnolo Alexis Sosa nel match clou del Petrosyan Mania – Gold Edition.

Un successo netto, costruito round dopo round con tecnica, cuore e determinazione. Ruggiero ha imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, respingendo con lucidità le offensive dell’avversario e mettendo a segno colpi precisi che hanno convinto senza esitazioni i giudici a bordo ring.

Ma la favola del fighter calabrese non si ferma all’Europa. Durante la serata milanese, è arrivato un annuncio destinato a infiammare gli appassionati: il 26 luglio il Petrosyan Mania farà tappa a Crotone, al PalaMilone, per una card internazionale che porterà sotto i riflettori il meglio della kickboxing mondiale.

In quella notte, Fabrizio Ruggiero combatterà per il titolo mondiale WAKO Pro. Un evento senza precedenti per la città di Pitagora, che per la prima volta ospiterà una sfida di tale portata nel panorama degli sport da combattimento.