Ambito traguardo per il 21enne. In molti si stanno contendendo la possibilità di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi nel 2024

L’atleta romano Flavio Ferrone, che corre con i colori del Circolo Velico Santa Venere, conquista il titolo di campione italiano di Kite foil. «Si tratta del Campionato di classe, organizzato in un circuito di 5 locations in tutta Italia, con un numero variabile di regate tra 8 e 10 per ogni spot, per un totale di circa 40 competizioni nell’arco del 2022. La costanza e la bravura del kiter 21enne – fanno sapere dal Circolo Velico Santa Venere – sono stati gli ingredienti che hanno consentito il raggiungimento di questo importante traguardo».

«Volare sull’acqua – aggiunge il sodalizio - non è più regatare, ma significa saper dosare equilibrio, concentrazione, trimmaggio, tattica e regolamento, tutte doti che sono imprescindibili per raggiungere alti livelli. Il kite foil sarà disciplina olimpica ai prossimi Giochi e numerosi giovani si stanno contendendo la possibilità di rappresentare l’Italia a Parigi nel 2024».