Tutto il mondo a Gizzeria. Capitale di kitesurf. Grande festa per l'apertura ufficiale. Assente il Ministro Lotti.

Al campionato infatti presenti cinque continenti, 20 paesi e di ciascuno la Nazionale Juniores. Assente il Ministro per lo sport Luca Lotti. Grande festa comunque per l'apertura ufficiale.





Il programma

Centoundici gli atleti che si contenderanno l'ambito titolo nei quattro giorni di gare. Diverse le batterie ogni giorno, ciascuna da 3 minuti su percorsi downwind, percorsi in slalom che non prevedono bolina. E Sarà un vero campionato del mondo così come sottolinea Mirco Babini, una competizione importante, open, aperto anche a singoli atleti.

Competizione importante anche in virtù delle olimpiadi di Buenos Aires in programma il prossimo anno

Non solo sport

E la manifestazione è motivo di orgoglio per tutta Gizzeria e per il turismo locale.