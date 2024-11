Cresce l’attesa per l’ormai storica manifestazione. Alla presentazione dell’edizione 2024 anche il governatore Occhiuto

Dopo una settimana di competizioni adrenaliniche con le categorie youth e masters, è in partenza il Campionato del mondo di Kitesurf Formula Kite Youth, in programma dal 3 al 7 luglio presso lo stabilimento Hang Loose Beach di Gizzeria. Martedì 2 luglio - alle 11.30 presso Hang Loose Beach - si terrà la conferenza stampa dell’evento alla presenza delle istituzioni e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

A Gizzeria è tutto pronto per accogliere gli oltre 200 atleti che giungeranno in questi giorni da ogni parte del mondo. Formula Kite Youth World Championships è la disciplina che farà il suo debutto a Parigi nei prossimi Giochi Olimpici. Il programma della prossima settimana prevede lo start mercoledì 3 e la cerimonia di premiazione domenica 7 luglio. Lo show è messo in piedi dal main sponsor Porsche. Inoltre, il weekend del 6 e 7 luglio, ad arricchire il calendario sportivo, verrà disputata la tappa del torneo Italiano di Beach Volley Serie Beach 1.

La manifestazione è promossa da World Sailing (Federazione internazionale vela), Ika (International kiteboarding association), Fiv (Federazione italiana vela), Ckwi (classe kiteboarding e wingsport Italia), con l’organizzazione del Circolo Velico Hang Loose e la collaborazione di Calabria Straordinaria.