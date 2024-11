Altro test amichevole per la Bovalinese per mettere ulteriore benzina nelle gambe e testare la condizione atletica. Il club amaranto, neopromosso in Promozione B, è infatti sceso in campo contro il Brancaleone dopo aver disputato il triangolare Sollazzo, domenica scorsa, contro Locri e Ardore. Il match termina con una sconfitta per 3-2 ma, si sa, in questi casi il risultato è ampiamente secondario poiché i novanta minuti servono ai tecnici per carpire ulteriori informazioni dai suoi.

Mister Frascà: «Buone sensazioni»

E di fatti può ritenersi soddisfatto mister Frascà dal momento che, nonostante la sconfitta (ininfluente) gli amaranto hanno offerto una buona prova: «I ragazzi hanno ripetuto, per lunghi tratti, la prestazione di quello che facciamo puntualmente in settimana e anche chi è subentrato ha cercato di fare ciò che prepariamo negli allenamenti. Insomma, tutti i giocatori hanno dimostrato la stessa idea di gioco e per questo gli faccio i complimenti». Una squadra strutturata in maniera ponderata e con acquisti ben precisi come Felipe, Clemente, Gaudio, Carbone, Pelle o Gliozzi e con un mercato che resta socchiuso ma non dovrebbe riservare colpi di scena, come afferma lo stesso tecnico: «La squadra è stata fatta per quello che c'era da prendere sul mercato, poi se c'è ancora qualcosa da fare non ci tireremo indietro, ovvio che prendere tanto per prendere non serve a nessuno, ma il profilo deve essere funzionale alla rosa e agli schemi».

Gli obiettivi della Bovalinese

Dunque la Bovalinese ritorna nei principali campionati regionali, e con un progetto che ambisce al ritorno in Eccellenza. Intanto però bisogna pensare al presente e alla prossima stagione, con congrui obiettivi: «L'intento primario - aggiunge Frascà - è quello di una salvezza tranquilla, poi è normale che decide il campo e nessuno parte mai sconfitto. Se infine gli avversari si riveleranno più forti gli stringeremo la mano». Una stagione che la Bovalinese non potrà disputare nel proprio campo, giocando nel rettangolo di gioco della vicina Africo ma ciò non preoccupa mister Frascà: «Quanto al peregrinare per i campi limitrofi, penso che cambi veramente poco. Con l'Africo c'è un accordo totale quindi non possiamo dire di essere fuori casa, con la sola differenza di quei pochissimi chilometri da percorrere. Ringrazio di questo mister Criaco e l'intera dirigenza africese per quello che ci ha messo a disposizione».