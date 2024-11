La Bovalinese vince la Coppa della Regione Prima Categoria grazie al successo maturato prima in rimonta contro il Malvito nella semifinale (grazie alla doppietta di Coffa che ha ribaltato l’iniziale vantaggio gialloverde firmato da Gentile) e poi, nella finale, con la vittoria contro l’AEK Crotone, con gol di Marino e Giampaolo. Match della finale che è stata a tutti gli effetti la rivincita della finale della Coppa Calabria.

Terzo posto per il Malvito che si è imposto per 3-2 contro il Città di Guardavalle con reti di De Rose, Piemontese e Gentile, mentre per i giallorossi sono andati in gol Prestia ed Aiello. I giallorossi, a loro volta, erano stati sconfitti dopo i calci di rigore in semifinale dallo stesso AEK Crotone.

Vantaggio giallonero firmato da Anellino, pari in pieno recupero di Giuseppe Fraietta poi, dal dischetto, fatali gli errori di Luigi Chiera, Canino e Platì, con Otranto Godino super nel respingerne ben tre. Al termine delle gare, infine, le quattro società sono state premiate da Saverio Mirarchi, presidente del Comitato Regionale, con la partecipazione del Consigliere Antonio Caroleo, con i trofei per le vittorie dei rispettivi gironi di Prima Categoria, per poi chiudere la bellissima giornata di calcio giocato con la consegna della Coppa della Regione alla Bovalinese.

I TABELLINI DELLE GARE

1° Semifinale

AEK CROTONE-CITTÀ DI GUARDAVALLE 4-3 dcr (1-1 al 50’)

AEK CROTONE: Otranto Godino, Riga, Lonetto, Arabia, Assisi, Bruno, Anellino (36’ Gerace), Caterisano, Rodriguez, Leto, Cimino. All. Sig. Maiolo

CITTÀ DI GUARDAVALLE: Simonetta, Tedesco (51’ Fraietta Giu.), Pirritano (36’ Marino), Aiello, Calabrese (5’ Riitano L.), Chiera L., Platì, Iorfida, Riggio, Nesci, Canino. All. Sig. Calabrese

ARBITRO: Sig. Matteo Naccarato (sez. Cosenza)

ASSISTENTI: Sig. Raffaele Salituro (sez. Cosenza) - Sig.ra Elisa Lavarra (sez. Cosenza)

MARCATORI: 19’ Anellino (C) 60’ Fraietta Giu. (G)

AMMONITI: Aiello (G), Lonetto (C), Tedesco (G)

ESPULSO: al 23’ Riitano L. (G), al 45’ Nesci (G), al 51’ Lonetto (C) e Fraietta Gio. (G)

RIGORI: Chiera L. parato (G), Arabia gol (C), Canino parato (G), Caterisano gol (C), Riggio gol (G), Rodriguez parato (C), Iorfida gol (G), Leto palo (C), Platì parato (G), Cimino gol (C)

2° Semifinale

MALVITO-BOVALINESE 1-2

MALVITO: Marsico, Forcinito, Tomasi, Mazziotti, Ceesay, Rocca, Bilello (34’ Citrigno), Del Popolo, De Rose (32’ Piemontese), Orsino, Gentile, All. Sig. Vaccaro

BOVALINESE: Galluzzo, Placanica, Giampaolo, Romeo, Logozzo (32’ Musolino), Nirta, Strati (50’ Mammoliti), Albanese (27’ Federico, 47’ Angiò), Aranda, Manglaviti, Coffa. All. Sig. Frascà

ARBITRO: Sig. Giuseppe De Marco (sez. Crotone)

ASSISTENTI: Sig. Alessio Codispoti (sez. Catanzaro) - Sig. Antonio Mazzei (sez. Catanzaro)

MARCATORI: 12’ Gentile (M), 39’, 44’ Coffa (B)

AMMONITI: Rocca (M), Placanica (B)

Finale 3° e 4° posto

CITTÀ DI GUARDAVALLE-MALVITO 2-3

CITTÀ DI GUARDAVALLE: Scuteri, Platì (26’ Marino), Pirritano, Aiello (28’ Riggio), Fraietta Giu., Chiera L., Marino, Iorfida, Douiab, Prestia, Canino (30’ Tedesco). All. Sig. Calabrese

MALVITO: Berardi, Forcinito (43’ Ceesay), Rocca, Bilello (28’ Citrigno), Del Popolo, De Rose, Orsino (38’ Mazziotti), Gentile (49’ Orefice), Berardi, Piemontese (53’ Giannieri), Cosentino, Spinelli. All. Sig, Vaccaro

ARBITRO: Sig. Matteo Naccarato (sez. Cosenza)

ASSISTENTI: Sig. Alessio Codispoti (sez. Catanzaro) - Sig. Antonio Mazzei (sez. Catanzaro)

MARCATORI: 10’ De Rose (M) 18’ Prestia (G) 21’ Aiello (G) 25’ Piemontese (M) 42’ Gentile (M)

AMMONITI: Fraietta Giu. (G)

Finale 1° e 2° posto

AEK CROTONE-BOVALINESE 0-2

AEK CROTONE: Otranto Godino, Riga, Gerace, Arabia, Assisi (36’ Biagi), Bruno, Anellino, Caterisano (30’ Paparo), Rodriguez (36’ Commarà), Leto, Cimino. All. Sig. Maiolo

BOVALINESE: Galluzzo, Placanica, Giampaolo, Romeo, Logozzo (45’ Mammoliti), Nirta (51’ Musolino), Strati (31’ Albanese), Marino (26’ Federico), Aranda, Manglaviti, Coffa (36’ Angiò). All. Sig. Frascà

ARBITRO: Sig. Giuseppe De Marco (sez. Crotone)

ASSISTENTI: Sig. Raffaele Salituro (sez. Cosenza) - Sig.ra Elisa Lavarra (sez. Cosenza)

MARCATORI: 11’ Marino (B) 35’ Giampaolo (B)

AMMONITI: Leto (C), Gerace (C), Anellino (C), Assisi (C)