Mondiali che vai, bandiera della Reggina che trovi. Il vessillo è amaranto è arrivato fino in Qatar, durante il quarto giorno del torneo in corso di svolgimento in Medio Oriente. Durante la gara di stamani, infatti, fra Marocco e Croazia, giocata allo stadio Al-Bayt , è apparsa l'immagine di un tifoso marocchino, Mourad, che stringeva fra le mani la bandiera con il logo della Reggina.

Calabria Mondiale

Una kermesse che, dunque, si tinge di amaranto e, in generale, di Calabria: una storia che fa il pari con quella del fotografo Pasquale Golia, originario di Cassano All’Ionio. Stamani Golia ha fatto il suo esordio a bordo campo, proprio durante la sfida tra Marocco e Croazia.