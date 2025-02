Diffondere il tennis tavolo e, allo stesso tempo, vivere questo sport con allegria e passione. Un obiettivo raggiunto per i venticinque anni della TT Luzzi, squadra che, per un quarto di secolo, è stata protagonista in ogni angolo della Calabria e non solo. Non è un caso come sia diventata un punto di riferimento per gli sportivi del territorio. C’è una passione non indifferente per uno sport… da tavolo, velocizzato da attacchi, servizi e battute dei ragazzi guidati sempre da Mario Federico, una sorta di “one man show” del movimento. Federico nel corso dei mesi scorsi ha riaccolto pongisti di grande valore, cresciuti nel team luzzese, come Alessandro Marino, Steven Fiore e Moris Federico, proprio per non lasciare nulla al caso e celebrare al meglio questo prestigioso anniversario.

Nei campionati in cui Luzzi è impegnata i ragazzi stanno mostrando il loro valore, i più giovani crescono con sapienza ed emerge la passione genuina che solo lo sport dilettantesco può offrire. Come ricorda Mario Federico: «Quest’anno c’è un bell’entusiasmo, la palestra d’allenamento sia a Luzzi nonché spostandoci di qualche chilometri ad Acri è piena, i ragazzi sono convinti di questa scelta e l’interesse per questo sport resta, almeno da parte nostra, al centro dell’attenzione».



Un messaggio forse non casuale quello del presidente-coach, che ha rivelato come la comunità di Luzzi non si sia sprecata in complimenti nei riguardi della società. Il team cratense ha toccato questo traguardo lo scorso 23 gennaio e, subito dopo aver celebrato statisticamente questo compleanno, ha ben figurato in un torneo nazionale paralimpico, una importante vetrina romana che ha registrato la partecipazione di Federico, nonché di Graziano Chimenti e Giovanni Paolo D’Acri.

In attesa di un eventuale momento cordiale con le istituzioni locali e un maggior coinvolgimento della zona valliva cratense, si può guardare al futuro prossimo. La società luzzese sarà comunque protagonista con le imminenti elezioni federali, come annuncia lo stesso coach: «Nelle prossime ore sarà ratificata l’elezione del nuovo presidente regionale e del CR per quanto riguardo la Fitet Calabria. In ciò, sono pronto ad assumere il ruolo da responsabile tecnico per quanto riguarda il settore paralimpico calabrese».