Due partenze. Un arrivo. 300 km di terra e mare da mettere in mostra. Diverse iniziative correlate. Perché quando il Giro d’Italia sbarca in Calabria, a farci bella figura, in primis, vogliono essere soprattutto i calabresi. La 100edizione della corsa organizzata dalla Gazzetta dello Sport torna nella nostra regione e dallo Stretto al Pollino sale la febbre rosa. Ormai mancano pochissimi giorni all’avvio ufficiale del Giro che in Calabria sbarcherà l’11 maggio quando sul lungomare di Reggio verrà allestito il villaggio ciclistico che farà da partenza alla sesta tappa. La ReggioCalabria – Terme Luigiane.





Percorso tecnicamente abbastanza facile, ma caratterizzato da un breve strappo finale con pendenze molto dure. Due i traguardi volanti a Mileto e a Vibo Valentia. Ed è proprio nella città normanna che lo “Sporting Club”, presieduto dall’uomo del Giro D’Italia in Calabria, Mimmo Bulzomì, consegnerà diversi riconoscimenti per il contributo e la passione verso il ciclismo. Tra i premiati, oltre a LaC, anche il Commissario tecnico della Nazionale, Davide Cassani. Il giorno successivo la carovana rosa ripartirà da Castrovillari per raggiungere Alberobello.

Alessio Bompasso