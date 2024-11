La Vigor Lamezia (seconda in classifica) aprirà il suo dicembre dalla trasferta di Gioia Tauro. Dal sentore di play off la sfida tra Rossanese e Isola Capo Rizzuto

Il dodicesimo turno del campionato di Eccellenza vedrà anche l'arrivo di dicembre, l'ultimo mese dell'anno che, contemporaneamente, porterà via metà della stagione tra alti e bassi, tra gioie e sconfitte, tra ambizioni da rivedere e altre da alimentare. Undici giornate – quelle trascorse – in cui di certo non sono mancate le sorprese, animando una lotta al vertice che è quasi un thriller imprevedibile.

Una poltrona per tre e contesa dal Praia Tortora (nuova capolista), Vigor Lamezia e Reggioravagnese. Continua a spingere invece la neopromossa Rossanese mentre, in fondo alla classifica, devo assolutamente risalire Bocale e Ardore. Tutto pronto dunque per il dodicesimo turno, con le partite tutte in contemporanea a partire dalle 14:30.

L’anticipo

Come al solito, il weekend dilettantistico si aprirà con il consueto anticipo del sabato che saluterà il mese di novembre. A scontrarsi saranno Cittanova e Bocale con due umori e orizzonti di classifica diversi, non solo per i dieci punti di differenza l'una dall'altra.

Il Cittanova ha ritrovato la vittoria dopo cinque turni ma ancora non basta per ritornare nel salotto play off, poiché serve continuità. Quella continuità che si dovrà avere anche contro il Bocale. Proprio quest'ultimo sta vivendo mesi complicati, a livello di risultati, e con i tre punti che mancano da ben sette giornate e che lo hanno inchiodato al terz'ultimo posto.

Una situazione surreale se si pensa al reale valore della squadra biancorossa e che, lo scorso anno di questi tempi, si accingeva a giocare la finale di Coppa Italia e ad alzare poi il trofeo.

Le gare della domenica

Il mese di dicembre si apre invece con diverse gare interessanti che potranno contribuire a rimescolare il mazzo di carte che manipola le gerarchie di classifica. Tra le squadre più attese c'è senz'altro il PraiaTortora, attuale capolista del torneo. La formazione tirrenica, inoltre, è reduce dalle fatiche di Coppa (andata delle semifinali) e da un percorso quasi compromesso. C'è però da pensare al campionato con i ragazzi di mister Aita che ospiteranno il Brancaleone.

C'è da dire che i bianco/azzurri ergono il muro in casa, basti pensare che sono la squadra che ha fatto più punti (15) tra le mura amiche ma è anche quella che segna di più davanti al proprio pubblico (14 gol). Oltre a questo, salta un altro dato all'occhio, ovvero che il Praia Tortora è la formazione più prolifica nel primo tempo (14 reti).

Da prendere con le pinze comunque il Brancaleone, squadra da sempre rognosa e ostica e che deve uscire dalla zona play out dove si è imbattuta, e soprattutto con la rabbia di aver perso lo scontro diretto casalingo contro la Gioiese. Proprio quest'ultima ha però un impegno proibitivo sulla carta, dal momento che ospiterà la Vigor Lamezia. Archiviato il big match contro la Reggioravagnese, per la squadra di Fanello è già tempo di tornare a vincere e in trasferta, finora, sembra aver certificato la propria forza incassando solamente un gol (quello in casa dell'Ardore) ed essendo anche quella che ha fatto più punti (13) lontano da casa.

Dovrà rispondere a tono (o approfittare di un eventuale passo falso) la Reggioravagnese che sicuramente non avrà un impegno facile. Gli amaranto, infatti, attenderanno una Paolana ferita e reduce da alcune settimane travagliate. La formazione di Misiti è quella con più gol nel secondo tempo ma, soprattutto, quella più prolifica in zona Cesarini (ultimi dieci minuti) con ben 6 centri all'attivo, spesso pesanti. La formazione di Andreoli, invece, deve ritrovare se stessa e ritornare a correre e fare punti, per non perdere ulteriore contatto con la griglia playoff.

Si preannuncia una bella sfida, invece, quella tra Rossanese e Isola Capo Rizzuto che sono, in un certo senso, le due sorprese del campionato. I punti in palio sono importanti perché permetterebbero di consolidare il quarto poso (e anche qualcosina in più). La Rossanese si coccola innanzitutto Giacomo Bongiorno, il giocatore che attualmente ha segnato a più squadre (6). I rossoblù subiscono inoltre poco in casa, avendo incassato solo due reti. D'altro canto l'Isola CR di Gregorace ha già dimostrato di poter dire la sua e, con tranquillità, si può affermare come questo sia un match dal sentore di play off.

Il Soriano vola sulle ali dell'entusiasmo che ha chiuso una settimana magica. Dopo la vittoria in campionato sul campo della Paolana, infatti, i rossoblù sono andati a vincere anche a Praiaa Mare nella sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia. Adesso questo entusiasmo, i vibonesi dovranno trasmetterlo in campo domenica, quando riceveranno la visita di un'Ardore in piena emergenza punti e con soli quattro gol fatti finora. Mister Criaco però ha già battuto il Soriano in casa propria e dunque non deve essere sottovalutato.

Da tripla invece la sfida tra Castrovillari e Palmese, con i Lupi del Pollino reduci dal pari a reti bianche di Isola mentre i neroverdi dalla vittoria (incolore) contro il San Luca. Una Palmese che, inoltre, subisce tanto in casa (10 gol) solo il Bocale ha fatto peggio mentre il Castrovillari, invece, è tra le squadre che concede di più nella prima frazione (addirittura 9 gol sui 10 complessivi subiti). Sfida tra scontente, invece, quella San Luca e Rende ovvero ultima e penultima della classe. Il San Luca però rispetto al Rende, rincorre ancora il sogno della finale di Coppa Italia.