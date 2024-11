Dopo le prime quattro vittorie in altrettante giornate, che avevano permesso alla Reggioravagnese di viaggiare a punteggio pieno, arriva il primo pari stagionale. Il club amaranto, infatti, viene bloccato sullo 0-0 in casa della neopromossa Ardore. Un pareggio che comunque permette agli uomini di Misiti di mantenere la vetta, a +2 sulla Vigor Lamezia. Né vincitori né vinti dunque, con due squadre che alla fine, sul campo, si sono equivalse.

Le parole di Misiti

Ai microfoni ufficiali del club, nel post gara, è intervenuto lo stesso tecnico Misiti, il quale accetta con serenità questo punto maturato contro un avversario difficile e preparato: «Partita equilibrata e combattuta su un campo difficile, contro un buon avversario. Per noi è un buon punto, che ci consente di dare continuità di risultati e prestazioni. Qualche rammarico per non avere sfruttato al meglio qualche occasione da rete, ma alla fine il verdetto del campo è giusto. Dobbiamo guardare solo a noi stessi, senza pensare agli altri. I numeri parlano a nostro favore, perciò non ci resta che continuare a lavorare duro per migliorarci sempre e provare a toglierci tante soddisfazioni nel corso della stagione». Per la capolista, adesso, all'orizzonte c'è l'impegno casalingo contro l'Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace per ritornare a correre.