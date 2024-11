Con il successo ottenuto ai piedi del Pollino, gli uomini di coach Polimeni riportano la contesa in parità. La "bella" per il sogno Serie C è prevista domenica prossima a Gioia Tauro

La Cestistica Gioiese con una prova d’orgoglio vince in trasferta contro il Pollino Castrovillari Gara 2 della finale playoff DR1 Calabria. Dopo la sconfitta subita in casa settimana scorsa nei secondi conclusivi del match, gli uomini di coach Polimeni riportano la Serie in parità. Per conoscere chi conquisterà la Serie C bisognerà attendere la prossima e decisiva gara che si disputerà al “Palamangione” di Gioia Tauro. Ieri sera al “Palafilpo” i padroni di casa del Pollino Castrovillari giocavano per chiudere i conti, una vittoria avrebbe garantito il salto di categoria. Ne è scaturita una sfida avvincente, intensa, ricca di emozioni, in bilico fino alla fine, così come nel precedente confronto.

La Gara

Nel primo quarto, i rossoneri di coach Silella partono bene, ma subiscono la rimonta degli ospiti. Il parziale finisce 18-26. La seconda frazione vede una concentratissima Cestistica Gioiese allungare sul 35-46. Ma i locali non ci stanno, vedono il sogno lì a pochi canestri e buttano il cuore oltre l’ostacolo. Il risultato al termine del terzo quarto è riportato in sostanziale equilibrio 54-58.

Si deciderà tutto nei dieci minuti conclusivi. SI gioca punto su punto in un susseguirsi di palpitazioni. Russo nel finale, con freddezza, insacca due tiri liberi fondamentali e consacra il riscatto della formazione di Gioia Tauro che la spunta 68-71. I tifosi e gli appassionati di Basket stanno assistendo ad una Serie dagli alti contenuti tecnici ed emozionali, che avrà il suo culmine nella “bella” di Gara 3 prevista domenica prossima.