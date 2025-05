La squadra di basket di Gioia Tauro approda all'ultimo atto della prima divisione regionale calabrese. Il general manager: «La nostra felicità non è vincere il campionato, ma essere un punto di riferimento per i giovani»

Per il terzo anno consecutivo la Cestistica Gioiese approda alla finale playoff del campionato di basket Dr1 Calabria. In semifinale il team di Gioia Tauro ha avuto la meglio su un coriaceo Basket Pellaro vincendo la serie 2-0. Adesso attenderà la vincente di Smaf Catanzaro e NBS Soverato, per giocarsi l’ambito salto di categoria.

Per accedere a quest’ultimo atto e sognare la serie C, i viola di coach Polimeni hanno dovuto soffrire al Palacolor contro un Pellaro sempre in vantaggio e rimontato nei minuti conclusivi con il risultato di 65-66. I primi tre quarti del confronto sono stati agilmente sotto controllo dei padroni di casa, ma quando sembrava che tutto fosse rimandato a gara tre, qualcosa si inceppa per la squadra di Pellaro e gli ospiti ne approfittano con ardore per rifarsi sotto e conquistare il pass per la finale del torneo della prima divisione regionale calabrese. Al meglio delle tre, la serie avrà inizio domenica 25 maggio.

Traguardo che conferma l’ottimo lavoro svolto dai fratelli Aldo e Antonio Travia, i quali gestiscono la società con attenzione e capacità, con uno sguardo particolare rivolto verso i giovani.

«Obiettivo raggiunto anche quest’anno, e senza debiti – dichiara con soddisfazione ai nostri microfoni il general manager Aldo Travia-. Mi aspetto una grande festa. Il nostro progetto è sempre lo stesso: far giocare i giovani del settore giovanile e dargli l’opportunità di vivere questi momenti. La nostra felicità non è vincere il campionato, bensì essere impegnati nel sociale ed essere un punto di riferimento per i ragazzi. Questa è già una vittoria».