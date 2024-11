La squadra di Luzzi non può concedersi distrazioni sul campo dei biancorossi che cercano punti salvezza. Battesimo di fuoco a Campora per il Cassano Sybaris del neo-tecnico Burgo. Il programma completo

Pronti per una nuova giornata di calcio, nel campionato di Promozione calabrese girone A il calendario propone la dodicesima giornata.

La capolista DB Rossoblù Luzzi (27 punti) sarà ospite del VE Rende (8 punti) sul sintetico “R. Magro” di Taverna di Montalto Uffugo. Sulla carta sicuramente i favori del pronostico propendono per la squadra di mister Carnevale che nelle 5 gare esterne sinora affrontate ha vinto in 4 occasioni e pareggiato solo una volta. Ma l’insidia potrebbe essere dietro l’angolo, la squadra di mister Carbone si è già esaltata sullo stesso campo contro l’Altomonte RC e potrebbe concedersi il lusso di fare punti preziosi e di prestigio, vitali per rincorrere la salvezza. Ilaria Leotta di Rossano sarà l’arbitro della gara.

Tempo di derby per Trebisacce e Juvenilia RCS. I giallorossi, secondi in classifica con 24 punti, saranno orfani del tecnico Malucchi costretto a guidare la squadra dalla tribuna per lo stop inflitto dal giudice sportivo. Contro i rossoblù, in classifica con 13 punti, non è mai facile sebbene la Juvenilia RCS nei precedenti turni esterni abbia sempre perso subendo 14 reti e realizzandone solo 2. Ma nei derby spesso i numeri sono pronti ad essere sconfessati e i pronostici sovvertiti. Arbitro designato Katia Cilento di Cosenza.

La PLM Morrone, terza forza del torneo con 23 punti, sarà impegnata a Sersale (17 punti) per cercare di cancellare, padroni di casa permettendo, la sconfitta interna contro il Cotronei (1-2 ndr) subita nell’ultimo turno. Per la squadra cosentina sinora una sola sconfitta in 5 trasferte, capace di vincere in 3 occasioni e pareggiarne un’altra. Il Sersale continua a tenersi stretta l’imbattibilità stagionale sebbene la sindrome della pariggite che l’affligge (8 in 11 gare) pesa come un macigno sulla propria classifica. A dirigere lincontro sarà Antonio Fiore di Reggio Calabria.

Il Malvito (8 punti) avrà come ospite il Mesoraca (20 punti, la quarta della classe) in un testacoda che si annuncia importante per i rispettivi obbiettivi. Dopo due risultati positivi consecutivi (un pareggio in casa e una vittoria esterna), la squadra di casa guidata da mister Vaccaro, rinvigorita nel morale, avrà l’occasione per continuare la striscia positiva e tirarsi fuori dalla zona rossa dei playout. Il Malvito, insieme alla Soccer Montalto, ha però il peggior attacco del torneo, solo 7 palloni depositati in rete a difetto delle 12 marcature subite. Il Mesoraca continua a galleggiare nel limbo delle inseguitrici, fuori casa uno score non proprio da “grande” con 2 vittorie, nessun pari e 3 sconfitte. dirigerà l’incontro Matteo Zappa di Cosenza.

Tra alti e bassi, l’Altomonte RC, quinto in classifica con 19 punti, viaggerà alla volta di Montalto Uffugo per far visita alla Soccer Montalto, ultima della categoria con solo 5 punti. Sul sintetico del proprio Centro Sportivo, la squadra del nuovo tecnico Bria non ha mai ottenuto un punto, 5 sconfitte in altrettante gare con un solo goal realizzato e 13 incassati. Fondamentale cambiare la rotta se si vuole difendere la categoria. L’Altomonte RC conosce bene l’insidia che la gara potrebbe riservare, la lezione subita contro il VE Rende potrebbe tornare utile. Nelle trasferte affrontate, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Giudice della contesa Antonio Francesco M. Lamberti di Paola.

Il Cotronei, alle spalle delle prime 5 con 18 punti, avrà ospite lo Scalea che di punti ne ha 8. Se la squadra di mister Laratta è tra le liete note del torneo, quella di mister Germano ha mostrato segni vitali nelle ultime 2 uscite entrambe vittoriose. L’exploit esterno contro la PLM Morrone di una settima fa conferma la forza del Cotronei ma non meno importante la rotonda vittoria dello Scalea contro l’AEK Crotone. Gara da seguire con particolare attenzione. Antonio Dioguardi di Rossano sarà il fischietto della gara.

Proprio i pitagorici dell’AEK Crotone (14 punti) sembrano aver perso lo smalto iniziale e la gara interna della giornata contro l’Amantea (12 punti) non è una di quelle da prendere alla leggera. Con Pirillo in panchina dalla nona giornata, i tirrenici hanno ottenuto 6 punti in 3 gare cedendo di misura solo a Trebisacce. L’AEK Crotone arriva da 2 sconfitte consecutive e pesanti nel risultato, 7 le reti subite (4 in casa e 3 fuori), quasi la metà incassate nelle precedenti 9 giornate. Arbitro dell’incontro Eugenio Izzo di Paola.

Il Campora gioca ma raccoglie poco, sinora 12 punti in classifica ma con qualche recriminazione per qualcun altro perso per strada. Intanto per il prossimo turno in casa ci sarà il Cassano Sybaris che lontano dal proprio campo ha vinto in una sola occasione e perso nelle altre 4. I cassanesi arrivano sul tirreno dopo il cambio dell’allenatore, in panchina siederà Diego Burgo. Di contro, il Campora nelle gare casalinghe ha primeggiato solo in una occasione, nelle altre 4 ha raccolto 2 pareggi e 2 sconfitte. Se ai padroni di casa urgono punti per tenersi a distanza di sicurezza dalla zona rossa, per gli ospiti i punti sono stretta necessità per curare la posizione in classifica alquanto critica. Arbitro designato Luca Francesco Carbone di Cosenza.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della 12ª giornata:

AEK Crotone – Amantea

Malvito – Mesoraca

Campora – Cassano Sybaris

Cotronei – Scalea

Sersale – PLM Morrone

Soccer Montalto – Altomonte RC

Trebisacce – Juvenilia RCS

VE Rende – DB Rossoblù Luzzi

Classifica all’11ª giornata:

DB Rossoblù Luzzi 27 -Trebisacce 24 - PLM Morrone 23 - Mesoraca 20 - Altomonte RC 19 - Cotronei 18 - Sersale 17 - AEK Crotone 14 - Juvenilia RCS 13 - Campora e Amantea 12 - Malvito 10 - VE Rende, Cassano Sybaris e Scalea 8 - Soccer Montalto 5.