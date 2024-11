Esordio stagionale per la Deliese che è scesa in campo per l'avvento della Coppa Italia Dilettanti e che l'ha vista contrapposta alla Reggioravagnese, squadra di Eccellenza. Eppure la squadra di mister Nello Gambi non ha risentito della differenza di categoria, tenendo testa a una squadra comunque organizzata e portando via, alla fine, un buon 0-0 che rallenta la qualificazione in Coppa ma l'obiettivo principale era quello di trovare la giusta quadra e il corretto assemblamento in campo.

«Soddisfatto dell'atteggiamento»

Bicchiere mezzo pieno dunque per mister Gambi che, ai microfoni della società, si esprime con grande soddisfazione sulla gara: «Sono soddisfatto per l'atteggiamento dei ragazzi e per la voglia, la determinazione e l'approccio che hanno dimostrato nel corso di tutti i novanta minuti. Faccio un plauso ai ragazzi in generale ma, soprattutto, a chi è subentrato perché ha messo in campo la cattiveria giusta e questo è un segnale importante per una squadra che vuole fare bene, perché sono in 25 a fare bene e non 11».

«Il gruppo si forma con le partite»

Insomma, una Deliese quasi in format campionato si potrebbe dire anche se, come è anche comprensibile viste le tempistiche, qualcosina da puntellare c'è e ad affermarlo è lo stesso Gambi: «Abbiamo fatto qualche errore che dovremo migliorare ma sono contento nel complesso perché abbiamo tenuto il campo benissimo contro una squadra buona, fisica ed esperta e con giocatori difficili da marcare, poi hanno un bravo allenatore come Misiti che conosco bene, essendo stato un suo calciatore». E ancora: «Non dobbiamo cullarci ma portare avanti il nostro lavoro con la stessa voglia di adesso. Mercoledì affronteremo il Val Gallico senza paura poiché il gruppo si forma durante le partite e io ho dei bravi ragazzi».