La Deliese continua a stupire e a prendersi la scena nel campionato di Eccellenza. La compagine neopromossa non trema neanche nella difficile trasferta contro la quotata Pro Pellaro e, nella settima giornata del torneo, conquista un prezioso 1-1 che ne conferma lo straordinario stato di forma. Sotto dopo appena due minuti a causa del gol-lampo di Pedernera, la squadra allenata da mister Andrea Parentela ha sfoderato la solita grinta, rimontando con la rete di Romano e blindando la seconda posizione in classifica a sole tre lunghezze dalla capolista. Una vera e propria favola che a Delianuova intendono vivere ed alimentare fino all'ultimo minuto.

L'orgoglio di mister Parentela: «Prestazione di altissimo livello»

Nel post-partita il tecnico della Deliese ha speso parole di grande elogio per i suoi ragazzi, sottolineando la maturità e lo spirito di sacrificio mostrati sul campo: «Devo dire solo bravi ai ragazzi perché hanno sfoderato una prestazione di altissimo livello, e non poteva essere altrimenti considerando che di fronte avevamo una vera corazzata come la Pro Pellaro. Noi però siamo abituati a soffrire e sappiamo bene che, quando riusciamo a chiudere le linee di passaggio e a dare quel qualcosa in più sul piano caratteriale, anche l'avversario più forte fa un'enorme fatica a batterci».

L'analisi del finale e la forza del progetto

Nelle battute conclusive della gara la Deliese ha potuto beneficiare anche della superiorità numerica, ma mister Parentela si tiene stretto il punto e guarda con orgoglio al percorso di crescita della sua squadra: «Nel finale forse ci è mancato quel pizzico di esperienza necessario per sfruttare al meglio l'uomo in più, ma davvero non posso chiedere di più a questi ragazzi che da circa tre anni stanno regalando enormi soddisfazioni a tutto l'ambiente. Siamo consapevoli di poter essere fastidiosi contro chiunque, e questo è il frutto dell'ottimo lavoro svolto insieme negli anni precedenti».