Gol, vittoria e prestazione. C'è poco da aggiungere alla vittoria della Deliese sul campo del Guardavalle per 1-3. Successo che rilancia gli amaranto a ridosso delle zone alte riscattando lo scialbo 0-0 di una settimana fa, seppur contro una grande squadra come lo è il Capo Vaticano. Partita in archivio già nel primo tempo grazie alla doppietta di Angulo, sul primo gol imbeccato da Tello e con quest'ultimo che, a inizio ripresa, cala il tris. Partita sporcata dal alcune espulsione che non compromettono però successo e tre punti.

Vittoria macchiata dalle espulsioni

Comprensibilmente soddisfatto mister Nello Gambi, soprattutto per una vittoria in trasferta che è sempre importante, ma non vanno giù le due espulsioni rimediate. Ecco le parole del tecnico ai microfoni ufficiali del club: «Partita dominata in lungo e in largo, parto però da dopo l'espulsione di Mercurio che io reputo una grande ingenuità poiché ci ha lasciato in dieci uomini dal decimo minuto della ripresa. Poi il tutto si è riequilibrato con l'espulsione loro ma tutto questo fa capire che anche sul 3-0 le partite non sono chiuse e basta un episodio per mettere tutto in discussione».

E ancora: «Nel secondo tempo ho visto solo una squadra in campo e che ha espresso grande calcio, chiudendo la prima frazione sul 2-0 e poi, nel secondo tempo, ha siglato subito il tris dimostrando di essere compatta e forte e rispondendo alle critiche di settimana scorsa, quando si è detto che non gioca a calcio. Match comunque giocato nel massimo rispetto da ambedue le parti, a dispetto delle tre espulsioni che si leggono nel tabellino. Uscire da Guardavalle con tre punti e bel gioco fa morale, ma mi brucia tantissimo dover andare via con due espulsioni rimediate e sicuramente faremo ricorso. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità e carattere».